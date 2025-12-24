Bolsonaro sai da prisão e já está internado para cirurgia

Depois de cumprir 32 dias dos 27 anos de prisão que tem pela frente, Jair Bolsonaro saiu pela primeira vez da sede da Polícia Federal em Brasília, onde está preso, para ser submetido a uma cirurgia.

O ex-Presidente brasileiro já deu entrada num hospital privado da capital brasileira e vai corrigir uma hérnia que lhe causa dores em ambos os lados da virilha.

A recuperação pode demorar um mês, avançou o jornal brasileiro "Folha de São Paulo".

O juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro a sair temporariamente da prisão.



Porém, Moraes proibiu a entrada no quarto de computadores, telefones, telemóveis, ou qualquer equipamento eletrónico, tendo autorizado a presença da mulher do ex-Presidente, Michelle Bolsonaro.

A saída vai ser escoltada permanentemente pela polícia local, com pelo menos dois agentes na porta do quarto de Bolsonaro no hospital e outras equipas dentro e fora do centro médico.