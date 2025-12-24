Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 24 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Palestina

Israel acusa Hamas de violar cessar-fogo e promete resposta adequada

24 dez, 2025 - 15:17 • Lusa

"Intenções violentas e violações foram confirmadas com a detonação de um engenho explosivo improvisado que feriu um oficial das Forças de Defesa de Israel", indica um comunicado do gabinete de Netanyahu.

A+ / A-

Israel acusou esta quarta-feira o grupo radical palestiniano Hamas de violar o cessar-fogo, depois de um engenho explosivo ter ferido um soldado israelita durante uma operação em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, prometendo "responder em conformidade".

"A recusa pública e contínua [do Hamas] em desarmar-se constitui uma violação flagrante e hoje, mais uma vez, as suas intenções violentas e violações foram confirmadas com a detonação de um engenho explosivo improvisado que feriu um oficial das Forças de Defesa de Israel", indica um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

"Israel responderá em conformidade", adverte Natanyahu.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Governo reitera que o Hamas deve cumprir os acordos assinados no âmbito da trégua, que "incluem a sua retirada do Governo em Gaza, a desmilitarização do enclave e um processo de desradicalização".

O exército israelita informou esta quarta-feira em comunicado que um engenho explosivo foi detonado contra um veículo blindado durante uma operação "para limpar a área de Rafah de infraestruturas terroristas", causando "ferimentos ligeiros" a um soldado que foi transportado para um hospital.

Os militares também identificaram um responsável financeiro do braço armado do Hamas que foi morto há duas semanas numa operação das suas forças na Faixa de Gaza.

Abdel Hay Zaqout foi morto a 13 de dezembro num ataque aéreo "enquanto estava no seu veículo ao lado de Raed Saad", durante "uma operação conjunta das Forças de Defesa de Israel e do Shin Bet [serviços secretos internos] ", disse Avichay Adraee, porta-voz do exército israelita.

Segundo o comunicado publicado no X por Avichay Adraee, Raed Saad foi "um dos arquitetos" do ataque mortal do Hamas a 7 de outubro de 2023, em Israel, e Abdel Hay Zaqout "foi responsável pela recolha e transferência de dezenas de milhões de dólares para o braço armado do Hamas para garantir a continuidade da luta contra Israel" ao longo do último ano.

Uma frágil trégua está em vigor na Faixa de Gaza desde 10 de outubro, com Israel e o Hamas a acusarem-se mutuamente de violações, após dois anos de uma guerra devastadora no território palestiniano, que causou mais de 70 mil mortos, segundo números do Ministério da Saúde local, sob o controlo do Hamas, que são considerados fiáveis pela Organização das Nações Unidas.

A 7 de outubro de 2023, o ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita matou mais de 1.200 israelitas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 24 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?