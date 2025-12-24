Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 24 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lei Digital

“Liberdade de expressão é um direito fundamental”: UE condena sanções dos EUA contra cinco europeus

24 dez, 2025 - 14:22 • Catarina Magalhães

Depois dos EUA anunciarem proibir vistos ao ex-comissário europeu Thierry Breton e a quatro ativistas europeus, a CE diz condenar "veementemente" a decisão. Von der Leyen orgulha-se das leis digitais europeias, afirmando que "a Comissão Europeia é a guardiã dos valores europeus".

A+ / A-

A Comissão Europeia (CE) "condena veementemente" a decisão da administração Trump de impor uma proibição de vistos ao ex-comissário europeu Thierry Breton e quatro ativistas europeus ligados à regulação digital.

Os Estados Unidos da América (EUA) ditaram estas sanções esta terça-feira, afirmando que estas cinco figuras europeias visadas promovem a "censura" e, por isso, restrições à liberdade de expressão e aos conteúdos norte-americanos nas redes sociais.

Porém, a CE já reagiu esta quarta-feira, em comunicado, à medida norte-americana: "A liberdade de expressão é um direito fundamental na Europa e um valor essencial partilhado com os EUA em todo o mundo."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A UE já pediu esclarecimentos às autoridades norte-americanas, mas já alertou que, caso necessário, a resposta será "rápida e decisiva para defender a nossa autonomia regulatória contra medidas injustificadas".

EUA impõem sanções a ex-comissário europeu e ativistas por alegada censura

EUA impõem sanções a ex-comissário europeu e ativistas por alegada censura

A administração Trump impôs sanções a cinco figura(...)

Ainda assim, a Comissão Europeia reforçou no comunicado a ideia de que a segurança digital entre os 27 está saudável, acrescentando que estas leis visam tornar o mundo online mais seguro no espaço europeu.

"As nossas regras digitais garantem um ambiente seguro, justo e com condições de concorrência equitativas para todas as empresas, sendo aplicadas de forma justa e sem discriminação."

A presidente da CE já respondeu esta quarta-feira à sanção norte-americana. Ursula Von der Leyen disse ser orgulhosa da liberdade de expressão europeia, acrescentando que esta "é o alicerce da forte e vibrante democracia europeia".

"A Comissão Europeia é a guardiã dos valores europeus", defendeu Von der Leyen.

Esta sanção reflete, assim, a falta de consenso dos EUA relativamente à Lei dos Serviços Digitais da União Europeia (UE).

Bruxelas relembrou ainda que a UE é um mercado único aberto e assente em regras, com o direito soberano de regular a atividade económica de acordo com os seus valores democráticos e compromissos internacionais.

Entre os restantes visados estão Imran Ahmed, director do Center for Countering Digital Hate, com sede nos EUA, Anna-Lena von Hodenberg e Josephine Ballon, da organização alemã HateAid, e Clare Melford, co-fundadora da Global Disinformation Index (GDI).

Em reação, a França e a Alemanha também reprovaram, por isso, as proibições dos vistos.

O comissário europeu francês para o Mercado Interno, Stéphane Séjourné, já afirmou na rede social X (antigo Twitter) que "nenhuma sanção fará calar a soberania dos povos".

"Thierry Bretton agiu em nome do interesse do bem comum europeu", escreveu, manifestando "total solidariedade" para com os cinco visados.

Também o Presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que "a França condena as decisões dos EUA de impor restrições de visto", porque "constituem intimidação e coerção contra a soberania digital europeia".

"Não vamos desistir e vamos proteger a independência da Europa e a liberdade dos europeus."

Macron referiu ainda que Washington não deve ter palavra sobre o espaço digital da UE, porque as regras europeias "não devem ser determinadas fora da Europa".

Já o Ministério da Justiça alemão afirmou que os dois ativistas alemães têm o “apoio e solidariedade” do governo e que as proibições de vistos são "inaceitáveis".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 24 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?