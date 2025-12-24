Polícia baleado na cabeça no massacre de Sydney tem alta a tempo do Natal

24 dez, 2025 - 10:00 • Catarina Magalhães
Um jovem polícia, de 22 anos, foi atingido na cabeça durante o ataque terrorista na famosa praia de Bondi, em Sydney, mas já teve alta hospitalar antes da quadra natalícia, avançou a "ABC Australia".
Ainda nos primeiros quatros meses como agente policial, Jack Hibbert estava a patrulhar o evento judaico "Hanukkah".
Sem contar com as 15 vítimas mortais do atentado, o polícia acabou por ser uma das mais de 40 pessoas feridas do massacre.
O jovem australiano, que também foi atingido no ombro, perdeu a visão de um dos olhos, mas continuou a ajudar os participantes do festival até já não conseguir fisicamente.
As autoridades australianas abriram uma angariação de fundos com o objetivo de amealhar pouco mais de 20 mil euros para financiar a recuperação do polícia, mas a comunidade judaica (e não só) quis recompensar a coragem e serviço de Jack.
Até ao momento, já conta com mais de 500 mil euros.
Já de volta a casa, os familiares encaram a recuperação como um "milagre".
"Como família, não podíamos pedir mais nada – ter o nosso Jack em casa, especialmente no Natal, parece um verdadeiro milagre."
Para além disso, a família do jovem polícia agradeceu o povo australiano pelo "apoio extraordinário" e elogiou os profissionais de saúde pelo cuidados e dedicação "excecionais".
Envolvido numa rede de apoio e "pensamentos positivos" dos familiares e amigos, o comissário da polícia local, Mal Lanyon, já garantiu que este jovem vai continuar a trabalhar como agente e a corporação vai encontrar "funções adequadas" para o polícia.
Para além de Jack, outro agente de 25 anos, Scott Dyson, também está a recuperar dos ferimentos, após ter acordado do coma nesta semana.
O número de vítimas poderia ter sido superior, não fosse a coragem de um "herói" desarmado que derrubou e tirou a arma a um dos atiradores. Chama-se Ahmed al-Ahmed, tem 43 anos e é dono de uma frutaria na zona sudoeste de Sydney.
Sofreu dois ferimentos de bala, um no braço e outro na mão, mas a comunidade mobilizou-se e já angariou mais de 600 mil euros para acelerar a recuperação.