Polícia baleado na cabeça no massacre de Sydney tem alta a tempo do Natal

Um jovem polícia, de 22 anos, foi atingido na cabeça durante o ataque terrorista na famosa praia de Bondi, em Sydney, mas já teve alta hospitalar antes da quadra natalícia, avançou a "ABC Australia".

Ainda nos primeiros quatros meses como agente policial, Jack Hibbert estava a patrulhar o evento judaico "Hanukkah".

Sem contar com as 15 vítimas mortais do atentado, o polícia acabou por ser uma das mais de 40 pessoas feridas do massacre.



O jovem australiano, que também foi atingido no ombro, perdeu a visão de um dos olhos, mas continuou a ajudar os participantes do festival até já não conseguir fisicamente.

As autoridades australianas abriram uma angariação de fundos com o objetivo de amealhar pouco mais de 20 mil euros para financiar a recuperação do polícia, mas a comunidade judaica (e não só) quis recompensar a coragem e serviço de Jack.

Até ao momento, já conta com mais de 500 mil euros.