Rússia planeia construir central nuclear na Lua na próxima década

24 dez, 2025 - 12:20 • João Pedro Quesado com Reuters

O anúncio do objetivo para 2036 concretiza uma intenção já conhecida. Estados Unidos anunciaram em agosto a mesma intenção, para o fim de 2029.

A Rússia planeia instalar uma central nuclear na Lua na próxima década, para abastecer o programa espacial lunar russo e uma estação conjunta de investigação com a China.

Desde que Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, se tornou o primeiro humano a chegar ao espaço em 1961, que a Rússia se orgulha de ser uma potência líder na exploração espacial. Contudo, tem ficado para trás dos Estados Unidos e, mais recentemente da China, nas últimas décadas.

As ambições da Rússia sofreram um revés em agosto de 2023, quando a missão não-tripulada Luna-25 chocou contra a superfície da Lua durante uma tentativa de alunagem, e Elon Musk revolucionou o lançamento de veículos espaciais — antes uma especialidade russa — através da SpaceX.

A Roscosmos, agência espacial russa, afirmou em comunicado que planeia construir uma central de energia lunar até 2036. Para isso, assinou um contrato com a empresa aeroespacial Lavochkin Association.

A Roscosmos não afirmou explicitamente que a central vai ser nuclear, mas disse que os participantes incluem a corporação estatal russa de energia nuclear Rosatom e o Instituto Kurchatov, principal instituto de pesquisa nuclear da Rússia.

O objetivo da central, segundo a agência espacial russa, é fornecer energia para o programa lunar russo, incluindo veículos exploradores, um observatório e a infraestrutura da Estação Internacional de Investigação Lunar conjunta russo-chinesa.

"O projeto é um passo importante rumo à criação de uma estação lunar científica em funcionamento permanente e à transição de missões pontuais para um programa de exploração lunar de longo prazo", afirmou a Roscosmos.

O chefe da Roscosmos, Dmitry Bakanov, afirmou em junho que um dos objetivos da agência era instalar uma central nuclear na Lua e explorar Vénus, conhecido como planeta "irmão" da Terra.

A Lua, que está a 384.400 km do planeta Terra, modera a oscilação desta no seu eixo, garantindo um clima mais estável. A Lua também provoca as marés nos oceanos do mundo.

EUA também planeiam pôr reator na Lua

A Rússia não é a única com planos deste tipo. Em agosto, a NASA declarou a intenção de instalar um reator nuclear na Lua até o primeiro trimestre do ano fiscal de 2030 — o último trimestre de 2029.

"Estamos numa corrida à Lua, numa corrida com a China para a Lua. E para termos uma base na Lua, precisamos de energia", disse o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, em agosto.

Duffy acrescentou que os Estados Unidos estão atualmente atrasados na corrida para a Lua. O responsável afirmou ainda que a energia é essencial para permitir a vida na Lua e, consequentemente, para que os humanos cheguem a Marte.

As normas internacionais proíbem a colocação de armas nucleares no espaço, mas não há proibições quanto à colocação de fontes de energia nuclear no espaço, desde que cumpram determinadas regras.

Alguns analistas espaciais preveem uma corrida do ouro lunar: a NASA afirma que existem estimativas de um milhão de toneladas de hélio-3 na Lua, um isótopo do hélio que é raro na Terra.

Os metais de terras raras — usados em smartphones, computadores e tecnologias avançadas — também estão presentes na Lua, incluindo escândio, ítrio e os 15 lantanídeos, de acordo com a investigação da Boeing.

