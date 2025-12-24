Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 24 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Ucrânia pode ter zona desmilitarizada em Donetsk: Zelensky tem plano de paz apoiado pelos EUA

24 dez, 2025 - 09:34 • João Pedro Quesado

Leia o plano de 20 pontos completo, que inclui uma garantia de segurança tripartida, entre Ucrânia, Europa e EUA. Zelensky considera que Ucrânia, EUA e Rússia estão mais perto dos documentos definitivos do cessar-fogo.

A+ / A-

[notícia atualizada às 10h31]

A Ucrânia pode vir a ter uma zona desmilitarizada na região de Donetsk, no leste do país. Volodymyr Zelensky está disposto a retirar as forças ucranianas de zonas que ainda controla, no âmbito de um hipotético acordo de paz com a Rússia, avança esta quarta-feira o "The New York Times".

O Presidente da Ucrânia terá apresentado a proposta aos jornalistas na terça-feira. A proposta de zona desmilitarizada será uma forma de reduzir as diferenças com a Rússia face aos territórios ocupados no leste da Ucrânia, questão onde as negociações de paz têm ficado bloqueadas várias vezes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A proposta faz parte de um novo plano de paz, de 20 pontos — perdendo oito face ao plano apresentado por Donald Trump, onde a Ucrânia teria de ceder vários territórios ocupados. O novo plano foi desenvolvido entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América e, segundo o "Kyiv Independent", cobre temas desde as questões territoriais às garantias de segurança.

O plano inclui uma proposta de garantia de segurança tripartida, entre Ucrânia, Europa e EUA, assim como um acordo de garantia de segurança entre a Ucrânia e os EUA. Há ainda um acordo para cooperação económica entre Kiev e Washington, e a salvaguarda que a Ucrânia vai aderir à União Europeia.

Ucrânia e Estados Unidos não chegaram a acordo sobre o destino dos territórios detidos pela Ucrânia no Donetsk, nem sobre o controlo da central de energia nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia. Também não há nenhuma menção às intenções da Ucrânia fazer parte da NATO.

O policiamento da zona desmilitarizada, em torno da linha da frente na data de assinatura do cessar-fogo, será realizado com base em satélites. A proposta compromete ainda a Ucrânia a realizar eleições presidenciais "o mais rapidamente possível", dá liberdade económica à Ucrânia no rio Dnipro e Mar Negro, e coloca Trump a presidir um Conselho de Paz que vigia a implementação do acordo.

Os 20 pontos do novo plano de paz para a Ucrânia

  1. Os signatários afirmam que a Ucrânia é um Estado soberano.
  2. O documento constitui um acordo completo e inquestionável de não-agressão entre Rússia e Ucrânia. Será estabelecido um mecanismo de monitorização para supervisionar a linha de conflito, utilizando vigilância não-tripulada baseada em satélites, garantindo a deteção precoce de violações.
  3. A Ucrânia vai receber garantias de segurança.
  4. A dimensão das Forças Armadas da Ucrânia vai permanecer em 800 mil militares durante o tempo de paz.
  5. Os EUA, NATO e Estados europeus signatários vão dar à Ucrânia garantias semelhantes às do Artigo 5.º. Aplicam-se os seguintes pontos:
    1. Se a Rússia invadir a Ucrânia, será lançada uma resposta militar coordenada, e todas as sanções globais contra a Rússia serão restabelecidas;
    2. Se a Ucrânia invadir a Rússia ou abrir fogo sobre território russo sem provocação, as garantias de segurança serão consideradas nulas. Se a Rússia abrir fogo contra a Ucrânia, as garantias de segurança entrarão em vigor;
    3. Os Estados Unidos receberão uma compensação pela prestação de garantias de segurança (Esta disposição foi removida)
    4. Os acordos bilaterais de segurança previamente assinados entre a Ucrânia e cerca de 30 países vão manter-se em vigor.
  6. A Rússia vai formalizar a postura de não-agressão em relação à Europa e à Ucrânia em todas as leis e documentos necessários, ratificando-os pela Duma Estatal da Rússia.
  7. A Ucrânia tornar-se-á membro da UE num momento claramente definido e receberá acesso preferencial a curto prazo ao mercado Europeu.
  8. A Ucrânia receberá um pacote global de desenvolvimento, detalhado num acordo separado, abrangendo diversas áreas económicas:
    1. Será criado um fundo de desenvolvimento para investir em setores de rápido crescimento, incluindo tecnologia, centros de dados e inteligência artificial;
    2. Os EUA e as empresas norte-americanas vão trabalhar com a Ucrânia para investir conjuntamente na restauração, modernização e operação da infraestrutura de gás ucraniana, incluindo gasodutos e instalações de armazenamento;
    3. Serão feitos esforços conjuntos para reconstruir áreas devastadas pela guerra, com foco na restauração e modernização de cidades e bairros residenciais;
    4. O desenvolvimento das infraestruturas vai ter prioridade;
    5. A extração de minerais e de recursos naturais será expandida;
    6. O Banco Mundial disponibilizará um pacote de financiamento especial para apoiar a aceleração destes esforços;
    7. Será estabelecido um grupo de trabalho de alto nível, incluindo a nomeação de um especialista financeiro global de renome como administrador de prosperidade, para supervisionar a implementação do plano estratégico de recuperação e a prosperidade futura.
  9. Serão criados diversos fundos para abordar a restauração da economia ucraniana, a reconstrução de áreas e regiões danificadas e questões humanitárias. O objetivo é mobilizar 800 mil milhões de dólares, o custo estimado dos danos causados pela guerra da Rússia.
  10. A Ucrânia vai acelerar o processo de negociação de um acordo de comércio livre com os EUA.
  11. A Ucrânia reafirma o seu compromisso de permanecer um Estado não nuclear, em conformidade com o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares.
  12. Controlo sobre a Central Nuclear de Zaporizhzhia e a restauração da Central Hidroelétrica de Kakhovka (por negociar)
  13. A Ucrânia e a Rússia vão implementar cursos escolares que promovam a compreensão e a tolerância para com as diferentes culturas, e combatam o racismo e o preconceito. A Ucrânia vai aprovar as normas da UE sobre tolerância religiosa e proteção das línguas minoritárias.
  14. Nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, a linha de posições militares à data da assinatura será reconhecida como a linha da frente de facto.
    1. Para determinar os movimentos de tropas necessários para o fim da guerra e estabelecer potenciais “zonas económicas livres”, com a Rússia a retirar as suas tropas dessas zonas;
    2. Para que o acordo entre em vigor, a Rússia deve retirar as suas tropas das partes ocupadas das regiões de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv;
    3. Forças internacionais vão ser posicionadas ao longo da linha da frente para monitorizar a implementação do acordo;
    4. As partes concordam em seguir as regras e obrigações impostas pelas Convenções de Genebra de 1949 e pelos seus protocolos adicionais, incluindo os direitos humanos universais.
  15. A Rússia e a Ucrânia comprometem-se a não utilizar a força para alterar os acordos territoriais, e a resolver quaisquer litígios por meios diplomáticos.
  16. A Rússia não obstruirá a utilização do Rio Dnipro e do Mar Negro pela Ucrânia para fins comerciais. Um acordo marítimo separado garantirá a liberdade de navegação e de transporte, com a desmilitarização da Península de Kinburn, ocupada pela Rússia.
  17. Criação de um comité humanitário que vai assegurar o seguinte:
    1. Troca de todos os prisioneiros;
    2. Libertação de todos os civis detidos, incluindo crianças e presos políticos;
    3. Ações para resolver os problemas e aliviar o sofrimento das vítimas do conflito.
  18. A Ucrânia deve realizar eleições presidenciais o mais rapidamente possível após a assinatura do acordo.
  19. O acordo vai ser legalmente vinculativo. A sua implementação será monitorizada pelo Conselho de Paz, presidido por Trump. Ucrânia, Europa, NATO, Rússia e Estados Unidos participarão neste processo. As violações vão levar a sanções.
  20. O cessar-fogo entrará em vigor imediatamente após todas as partes terem acordado o acordo.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 24 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?