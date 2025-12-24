Ucrânia pode ter zona desmilitarizada em Donetsk: Zelensky tem plano de paz apoiado pelos EUA

[em atualização]

A Ucrânia pode vir a ter uma zona desmilitarizada na região de Donetsk, no leste do país. Volodymyr Zelensky está disposto a retirar as forças ucranianas de zonas que ainda controla, no âmbito de um hipotético acordo de paz com a Rússia, avança esta quarta-feira o "The New York Times".

O Presidente da Ucrânia terá apresentado a proposta aos jornalistas na terça-feira. A proposta de zona desmilitarizada será uma forma de reduzir as diferenças com a Rússia face aos territórios ocupados no leste da Ucrânia, questão onde as negociações de paz têm ficado bloqueadas várias vezes.

A proposta faz parte de um novo plano de paz, de 20 pontos — perdendo oito face ao plano apresentado por Donald Trump, onde a Ucrânia teria de ceder vários territórios ocupados. O novo plano foi desenvolvido entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América e, segundo o "Kyiv Independent", cobre temas desde as questões territoriais às garantias de segurança.

O plano inclui uma proposta de garantia de segurança tripartida, entre Ucrânia, Europa e EUA, assim como um acordo de garantia de segurança entre a Ucrânia e os EUA. Há ainda um acordo para cooperação económica entre Kiev e Washington.

Ucrânia e Estados Unidos não chegaram a acordo sobre o destino dos territórios detidos pela Ucrânia no Donetsk, nem sobre o controlo da central de energia nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia. Também não há nenhuma menção às intenções da Ucrânia fazer parte da NATO.