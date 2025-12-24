União Europeia gasta menos 7% em petróleo e gás dos EUA desde acordo comercial com Trump

A União Europeia gastou menos 7% em petróleo e gás dos Estados Unidos da América (EUA) nos últimos quatro meses, avança esta quarta-feira o "Financial Times". Os países da UE assinaram, em julho, um acordo comercial com o governo de Donald Trump, comprometendo-se a comprar 750 mil milhões de dólares de energia norte-americana nos três anos seguintes.

A redução do valor deve-se à queda dos preços do petróleo e gás natural, explica o jornal diário de economia e finanças. Desde que o acordo entrou em vigor, em agosto, os países da União Europeia compraram volumes mais elevados de gás natural liquefeito dos EUA — totalizando 29,6 mil milhões de dólares, conjuntamente com petróleo, entre setembro e dezembro, de acordo com a estimativa de uma consultora.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O valor das importações de energia em 2025 cifra-se, para já, nos 73,7 mil milhões de dólares, um pouco menos que o total de 2024, de 2023 e mais de metade do que as importações de 2022, ano do início da guerra na Ucrânia.