Comércio

União Europeia gasta menos 7% em petróleo e gás dos EUA desde acordo comercial com Trump

24 dez, 2025 - 11:25 • João Pedro Quesado

Compras de energia dos Estados Unidos estão a menos de um terço dos 250 mil milhões de dólares necessários para cumprir o acordo, entre 2026 e 2028.

A União Europeia gastou menos 7% em petróleo e gás dos Estados Unidos da América (EUA) nos últimos quatro meses, avança esta quarta-feira o "Financial Times". Os países da UE assinaram, em julho, um acordo comercial com o governo de Donald Trump, comprometendo-se a comprar 750 mil milhões de dólares de energia norte-americana nos três anos seguintes.

A redução do valor deve-se à queda dos preços do petróleo e gás natural, explica o jornal diário de economia e finanças. Desde que o acordo entrou em vigor, em agosto, os países da União Europeia compraram volumes mais elevados de gás natural liquefeito dos EUA — totalizando 29,6 mil milhões de dólares, conjuntamente com petróleo, entre setembro e dezembro, de acordo com a estimativa de uma consultora.

O valor das importações de energia em 2025 cifra-se, para já, nos 73,7 mil milhões de dólares, um pouco menos que o total de 2024, de 2023 e mais de metade do que as importações de 2022, ano do início da guerra na Ucrânia.

Para atingir os 750 mil milhões de dólares em importações de energia dos Estados Unidos da América entre 2026 e 2028, os países da União Europeia têm de comprar 250 mil milhões de dólares de petróleo e gás natural por ano.

O acordo também inclui produtos nucleares, como o urânio. Mas estes compõem menos de 1% do comércio de energia entre os EUA e a União Europeia.

