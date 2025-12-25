Ouvir
Honduras

Apoiado por Trump, Nasry Asfura é eleito o novo presidente das Honduras

25 dez, 2025 - 12:57 • Reuters

Candidato obteve 40,3% dos votos, superando por uma margem muito estreita o candidato do Partido Liberal, de centro-direita, Salvador Nasralla, que alcançou 39,5%.

Nasry Asfura, o candidato conservador à presidência das Honduras apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi declarado vencedor das eleições esta quarta-feira, mais de três semanas após as eleições de 30 de novembro, marcadas por atrasos, problemas técnicos e alegações de fraude.

A autoridade eleitoral hondurenha, conhecida como CNE, informou que Asfura obteve 40,3% dos votos, superando por uma margem muito estreita o candidato do Partido Liberal, de centro-direita, Salvador Nasralla, que alcançou 39,5%. A candidata do partido no poder, o LIBRE, Rixi Moncada, ficou num distante terceiro lugar.

Os resultados foram aprovados por dois membros do conselho eleitoral e um suplente, enquanto continuavam as disputas devido à diferença mínima de votos. O terceiro conselheiro, Marlon Ochoa, não esteve presente no vídeo em que o vencedor foi anunciado.

"Honduras: estou pronto para governar. Não vos vou dececionar", escreveu Asfura numa publicação na rede social X após a confirmação dos resultados. Ele deverá tomar posse a 27 de janeiro, para o mandato de 2026-2030.

Nasralla rejeitou a declaração do CNE, afirmando que foram excluídos boletins de voto que deveriam ter sido contabilizados, mas apelou aos seus apoiantes para que se mantivessem calmos e se abstivessem de atos de perturbação ou violência.

"Não aceitarei um resultado baseado em omissões. A democracia não se encerra por cansaço, nem porque hoje é dia 24 — este é o Natal mais triste para o povo hondurenho", afirmou Nasralla numa conferência de imprensa na capital, Tegucigalpa, na tarde de terça-feira. Esta foi a sua terceira tentativa fracassada de chegar à presidência das Honduras.

