Bolsonaro apoia filho Flávio para a presidência do Brasil

O antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro declarou esta quinta-feira apoio à candidatura presidencial do filho nas eleições de 2026, enquanto se encontra temporariamente fora da prisão para realizar mais uma cirurgia ligada ao ataque por esfaqueamento que sofreu há sete anos.

O senador Flávio Bolsonaro, de 44 anos, afirmou que pretende consolidar o legado conservador do pai nas eleições de 4 de outubro, nas quais tentará derrotar o atual presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência em 2026”, disse Jair Bolsonaro numa carta lida por Flávio à porta de um hospital em Brasília, onde o ex-presidente está a ser tratado.

Segundo a sua mulher, Michelle Bolsonaro, tratava-se de um procedimento agendado para tratar uma hérnia.

Jair Bolsonaro, de 70 anos, tem um histórico de internamentos e cirurgias relacionados com a facada sofrida durante a campanha de 2018, incluindo um procedimento de 12 horas realizado em abril deste ano devido a problemas intestinais recorrentes.

O juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou a saída temporária de Bolsonaro da prisão — onde cumpre uma pena de 27 anos por alegado envolvimento numa tentativa de golpe de Estado — para realizar a cirurgia.

No entanto, a polícia recebeu ordem para permanecer do lado de fora do quarto, onde foram proibidos computadores e telemóveis.

Considerado risco de fuga após a condenação, o ex-presidente foi detido no final de novembro e começou a cumprir a pena três dias depois.

A notícia da candidatura presidencial do filho abalou recentemente os mercados financeiros. Muitos investidores esperavam que Bolsonaro apoiasse um candidato mais experiente, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, antigo ministro da Infraestrutura do seu governo.