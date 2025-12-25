Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 25 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Bolsonaro apoia filho Flávio para a presidência do Brasil

25 dez, 2025 - 16:53 • Reuters

"Tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência em 2026”, disse Jair Bolsonaro numa carta lida por Flávio à porta de um hospital em Brasília.

A+ / A-

O antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro declarou esta quinta-feira apoio à candidatura presidencial do filho nas eleições de 2026, enquanto se encontra temporariamente fora da prisão para realizar mais uma cirurgia ligada ao ataque por esfaqueamento que sofreu há sete anos.

O senador Flávio Bolsonaro, de 44 anos, afirmou que pretende consolidar o legado conservador do pai nas eleições de 4 de outubro, nas quais tentará derrotar o atual presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência em 2026”, disse Jair Bolsonaro numa carta lida por Flávio à porta de um hospital em Brasília, onde o ex-presidente está a ser tratado.

Segundo a sua mulher, Michelle Bolsonaro, tratava-se de um procedimento agendado para tratar uma hérnia.

Jair Bolsonaro, de 70 anos, tem um histórico de internamentos e cirurgias relacionados com a facada sofrida durante a campanha de 2018, incluindo um procedimento de 12 horas realizado em abril deste ano devido a problemas intestinais recorrentes.

O juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou a saída temporária de Bolsonaro da prisão — onde cumpre uma pena de 27 anos por alegado envolvimento numa tentativa de golpe de Estado — para realizar a cirurgia.

No entanto, a polícia recebeu ordem para permanecer do lado de fora do quarto, onde foram proibidos computadores e telemóveis.

Considerado risco de fuga após a condenação, o ex-presidente foi detido no final de novembro e começou a cumprir a pena três dias depois.

A notícia da candidatura presidencial do filho abalou recentemente os mercados financeiros. Muitos investidores esperavam que Bolsonaro apoiasse um candidato mais experiente, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, antigo ministro da Infraestrutura do seu governo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 25 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?