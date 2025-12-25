Cinco mortos em queda de helicóptero no Kilimanjaro, incluindo dois turistas

Um helicóptero despenhou-se no Monte Kilimanjaro, o pico mais alto de África, na Tanzânia, e as cinco pessoas a bordo morreram, incluindo dois turistas checos, informou a autoridade de aviação civil nesta quinta-feira..

Segundo a Autoridade de Aviação Civil da Tanzânia, o acidente, cuja causa ainda não é conhecida, ocorreu a uma altitude de aproximadamente 4700 metros, perto do acampamento de Barafu, na quarta-feira.

“A aeronave transportava cinco pessoas. Tragicamente, todas as cinco morreram no acidente”, indicou.

De acordo com o comandante da polícia local, Simon Maigwa, o helicóptero estava em missão de resgate quando caiu, por volta das 17h30 de quarta-feira (14h30 em Lisboa), encontrando-se entre as vítimas o piloto, um médico e um guia, além dos dois turistas checos.

Em junho, a União Europeia incluiu todas as transportadoras aéreas tanzanianas na sua lista de companhias inseguras. Em 2022, um avião despenhou-se no lago Vitória, o maior lago de África, o que provocou a morte de 19 pessoas, e 12 outras morreram em 1999 num acidente de aviação no norte da Tanzânia, durante um voo entre o Parque Nacional do Serengeti e o Aeroporto do Kilimanjaro.

Esta montanha, cujo pico nevado é conhecido mundialmente e apelidado de “Teto de África” (5895 metros), e a área circundante estão classificadas como parque nacional e Património Mundial da Organização nas Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês).

O parque, com uma área total de mais de 750 quilómetros quadrados, contém um ecossistema notável, com uma flora e fauna ricas, incluindo elefantes, búfalos e antílopes.