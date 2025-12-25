Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 25 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acidente

Cinco mortos em queda de helicóptero no Kilimanjaro, incluindo dois turistas

25 dez, 2025 - 19:45 • Lusa

Há dois turistas checos entre os cinco mortos resultantes da queda de um helicóptero no ponto mais alto de África.

A+ / A-

Um helicóptero despenhou-se no Monte Kilimanjaro, o pico mais alto de África, na Tanzânia, e as cinco pessoas a bordo morreram, incluindo dois turistas checos, informou a autoridade de aviação civil nesta quinta-feira..

Segundo a Autoridade de Aviação Civil da Tanzânia, o acidente, cuja causa ainda não é conhecida, ocorreu a uma altitude de aproximadamente 4700 metros, perto do acampamento de Barafu, na quarta-feira.

“A aeronave transportava cinco pessoas. Tragicamente, todas as cinco morreram no acidente”, indicou.

De acordo com o comandante da polícia local, Simon Maigwa, o helicóptero estava em missão de resgate quando caiu, por volta das 17h30 de quarta-feira (14h30 em Lisboa), encontrando-se entre as vítimas o piloto, um médico e um guia, além dos dois turistas checos.

Em junho, a União Europeia incluiu todas as transportadoras aéreas tanzanianas na sua lista de companhias inseguras. Em 2022, um avião despenhou-se no lago Vitória, o maior lago de África, o que provocou a morte de 19 pessoas, e 12 outras morreram em 1999 num acidente de aviação no norte da Tanzânia, durante um voo entre o Parque Nacional do Serengeti e o Aeroporto do Kilimanjaro.

Esta montanha, cujo pico nevado é conhecido mundialmente e apelidado de “Teto de África” (5895 metros), e a área circundante estão classificadas como parque nacional e Património Mundial da Organização nas Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês).

O parque, com uma área total de mais de 750 quilómetros quadrados, contém um ecossistema notável, com uma flora e fauna ricas, incluindo elefantes, búfalos e antílopes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 25 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?