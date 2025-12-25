"Há boas ideias." Zelensky fala com negociadores dos EUA durante uma hora

Trump tem pressionado Kiev e Moscovo para assinarem um acordo de paz, mas, nas últimas semanas, os esforços liderados por Witkoff e Kushner têm avançado lentamente.

“Discutimos alguns detalhes substanciais do trabalho em andamento. Há boas ideias que podem contribuir para um resultado comum e para uma paz duradoura. Segurança real, recuperação real e paz real são o que todos nós precisamos – Ucrânia, Estados Unidos, Europa e todos os parceiros que nos ajudam”, escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais .

Foi uma conversa de uma hora, onde se discutiram "boas ideias". O Presidente ucraniano falou esta quinta-feira com o enviado especial do Presidente norte-americano, Steve Witkoff, e com o genro de Donald Trump, Jared Kushner, sobre como pôr fim à guerra com a Rússia.

No início desta semana, Zelensky apresentou um projeto de plano de paz com 20 pontos, uma versão reduzida do plano original de 28 pontos que os EUA discutiram com a Rússia e que era mais favorável a Moscovo do que a Kiev, já que implicava, por exemplo, a cedência de territórios ucranianos.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse esta quinta-feira que Moscovo está a analisar os documentos sobre o fim da guerra que foram levados para Moscovo pelo enviado especial russo Kirill Dmitriev, vindo dos Estados Unidos.

Nas redes sociais, Zelensky anunciou ainda que o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, irá ter mais uma conversa com os negociadores norte-americanos ainda esta quinta-feira.

"Toda a nossa equipe diplomática está se empenhando ao máximo. Combinamos que Rustem conversará novamente hoje com Steve e Jared. Acreditamos que esta é a abordagem correta – não perder nenhum dia ou nenhuma oportunidade que possa nos aproximar de um acordo. Que a conversa de hoje seja mais um passo rumo à paz", concluiu o Presidente da Ucrânia.