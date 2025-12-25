Ouvir
Guerra na Ucrânia

"Há boas ideias." Zelensky fala com negociadores dos EUA durante uma hora

25 dez, 2025 - 20:58

"Segurança real, recuperação real e paz real são o que todos nós precisamos – Ucrânia, EUA, Europa e todos os parceiros que nos ajudam”, escreveu Zelensky.

Foi uma conversa de uma hora, onde se discutiram "boas ideias". O Presidente ucraniano falou esta quinta-feira com o enviado especial do Presidente norte-americano, Steve Witkoff, e com o genro de Donald Trump, Jared Kushner, sobre como pôr fim à guerra com a Rússia.

“Discutimos alguns detalhes substanciais do trabalho em andamento. Há boas ideias que podem contribuir para um resultado comum e para uma paz duradoura. Segurança real, recuperação real e paz real são o que todos nós precisamos – Ucrânia, Estados Unidos, Europa e todos os parceiros que nos ajudam”, escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais.

Trump tem pressionado Kiev e Moscovo para assinarem um acordo de paz, mas, nas últimas semanas, os esforços liderados por Witkoff e Kushner têm avançado lentamente.

No início desta semana, Zelensky apresentou um projeto de plano de paz com 20 pontos, uma versão reduzida do plano original de 28 pontos que os EUA discutiram com a Rússia e que era mais favorável a Moscovo do que a Kiev, já que implicava, por exemplo, a cedência de territórios ucranianos.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse esta quinta-feira que Moscovo está a analisar os documentos sobre o fim da guerra que foram levados para Moscovo pelo enviado especial russo Kirill Dmitriev, vindo dos Estados Unidos.

Nas redes sociais, Zelensky anunciou ainda que o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, irá ter mais uma conversa com os negociadores norte-americanos ainda esta quinta-feira.

"Toda a nossa equipe diplomática está se empenhando ao máximo. Combinamos que Rustem conversará novamente hoje com Steve e Jared. Acreditamos que esta é a abordagem correta – não perder nenhum dia ou nenhuma oportunidade que possa nos aproximar de um acordo. Que a conversa de hoje seja mais um passo rumo à paz", concluiu o Presidente da Ucrânia.

