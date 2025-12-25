Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 25 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Daca

Milhares de pessoas recebem líder da oposição do Bangladesh que estava exilado

25 dez, 2025 - 16:23 • Lusa

Depois de deixar o aeroporto, o líder da oposição seguiu para um evento público nas ruas da capital, onde milhares de apoiantes se alinharam ao longo do percurso e reuniram-se em torno do palco montado para a sua receção.

A+ / A-

Milhares de pessoas reuniram-se em Daca esta quinta-feira para receber Tariq Rahman, líder da oposição e chefe interino do Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP), que regressou ao país após quase 17 anos de exílio, semanas antes das eleições gerais.

Líderes e membros do seu partido, que está entre os favoritos nas eleições programadas para fevereiro, alinharam-se nas ruas que conduzem ao aeroporto internacional da capital desde o início da manhã, transportando faixas e entoando frases para dar as boas-vindas a Rahman, que chegou de Londres. As forças de segurança e o exército mobilizaram uma grande operação para manter a ordem.

Após a sua chegada, Rahman falou por telefone com o chefe do Governo interino, o Prémio Nobel da Paz Muhammad Yunus, segundo o seu partido.

Depois de deixar o aeroporto, o líder da oposição seguiu para um evento público nas ruas da capital, onde milhares de apoiantes se alinharam ao longo do percurso e reuniram-se em torno do palco montado para a sua receção.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 25 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?