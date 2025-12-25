Milhares de pessoas recebem líder da oposição do Bangladesh que estava exilado

Milhares de pessoas reuniram-se em Daca esta quinta-feira para receber Tariq Rahman, líder da oposição e chefe interino do Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP), que regressou ao país após quase 17 anos de exílio, semanas antes das eleições gerais.

Líderes e membros do seu partido, que está entre os favoritos nas eleições programadas para fevereiro, alinharam-se nas ruas que conduzem ao aeroporto internacional da capital desde o início da manhã, transportando faixas e entoando frases para dar as boas-vindas a Rahman, que chegou de Londres. As forças de segurança e o exército mobilizaram uma grande operação para manter a ordem.

Após a sua chegada, Rahman falou por telefone com o chefe do Governo interino, o Prémio Nobel da Paz Muhammad Yunus, segundo o seu partido.

Depois de deixar o aeroporto, o líder da oposição seguiu para um evento público nas ruas da capital, onde milhares de apoiantes se alinharam ao longo do percurso e reuniram-se em torno do palco montado para a sua receção.