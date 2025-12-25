Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 25 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Mulher de Bolsonaro diz que cirurgia a ex-Presidente brasileiro foi "bem-sucedida"

25 dez, 2025 - 19:04 • Lusa

A cirurgia de Bolsonaro para correção de duas hérnias inguinais realizada numa clínica de Brasília foi "bem-sucedida", anunciou a mulher, Michelle Bolsonaro.

A+ / A-

A cirurgia do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro para correção de duas hérnias inguinais realizada esta quinta-feira numa clínica de Brasília foi “bem-sucedida”, anunciou a mulher, Michelle Bolsonaro.

“Cirurgia bem-sucedida, sem complicações. Agora só temos de esperar que acorde da anestesia”, indicou através da rede social Instagram.

Esta é a primeira vez que o ex-Presidente, de 70 anos, sai da prisão desde que foi encarcerado, no final de novembro, para cumprir a pena de 27 anos a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

Segundo a família, a operação durou cerca de três horas e meia.

A saída da prisão de Bolsonaro, que está hospitalizado desde quarta-feira, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e assinada pelo juiz Alexandre de Moraes, relator do seu processo, depois de os médicos da Polícia Federal terem confirmado a necessidade da operação.

O juiz determinou que deveria ser garantida a segurança e fiscalização de Bolsonaro 24 horas por dia, com pelo menos dois agentes na porta do quarto no hospital e outras equipas dentro e fora do centro médico.

Alexandre de Moraes também proibiu a entrada no quarto de computadores, telefones, telemóveis, ou qualquer equipamento eletrónico, tendo autorizado a presença da mulher, como acompanhante durante o período em que Bolsonaro permanecer no hospital. Qualquer outra visita deve contar previamente com autorização judicial.

O ex-chefe de Estado, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, sofre há meses de vários problemas de saúde, entre eles vómitos, tonturas e crises de soluços, e já foi submetido a outras cirurgias desde que foi esfaqueado no abdómen durante um comício da campanha eleitoral em 2018.

Bolsonaro, que foi condenado juntamente com vários dos seus aliados por tentativa de derrubar o sistema democrático brasileiro após a sua derrota nas eleições de 2022, nega qualquer irregularidade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 25 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?