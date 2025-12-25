Polónia interceta avião russo sobre o Báltico

A Polónia enviou caças para intercetar uma aeronave de reconhecimento russa que voava perto do seu espaço aéreo sobre o Mar Báltico e afirmou que dezenas de objetos entraram a partir da Bielorrússia durante a noite, alertando que os incidentes nesta época festiva podem indicar uma provocação.

“Esta manhã, sobre as águas internacionais do Mar Báltico, caças polacos intercetaram, identificaram visualmente e escoltaram para fora da sua área de responsabilidade uma aeronave de reconhecimento russa que voava próximo das fronteiras do espaço aéreo polaco”, informou o exército polaco esta quinta-feira.

Os países na ala oriental da NATO têm estado em alerta máximo para possíveis incursões no espaço aéreo desde setembro, quando três aviões militares russos violaram o espaço aéreo da Estónia durante 12 minutos, poucos dias depois de mais de 20 drones russos terem entrado no espaço aéreo polaco.

O Gabinete de Segurança Nacional da Polónia afirmou que várias dezenas de objetos entraram no espaço aéreo polaco a partir do lado bielorrusso e que quatro, até agora descobertos, foram identificados como potenciais balões de contrabando.

“A natureza massiva da violação do espaço aéreo polaco, a sua ocorrência durante a época festiva, a avaliação da atividade da aeronave russa no Mar Báltico e o facto de incidentes semelhantes terem ocorrido recentemente na Lituânia podem indicar que se tratou de uma provocação disfarçada de operação de contrabando”, referiu.

As embaixadas da Bielorrússia e da Rússia em Varsóvia não responderam aos pedidos de comentário da Reuters.

Balões de contrabandistas vindos da Bielorrússia têm repetidamente perturbado o tráfego aéreo na Lituânia, forçando o encerramento do aeroporto de Vilnius.

A Lituânia afirma que são enviados por contrabandistas que transportam cigarros e constituem um “ataque híbrido” por parte da Bielorrússia, aliada da Rússia. A Bielorrússia nega qualquer responsabilidade.

O exército polaco informou que parte do espaço aéreo sobre a região de Podlaskie, no nordeste da Polónia, que faz fronteira com a Bielorrússia, foi temporariamente encerrada ao tráfego civil para garantir a segurança.