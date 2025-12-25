Ouvir
Estados Unidos

Português baleado nos EUA após "tentativa de atropelamento" de agentes do serviço de imigração

25 dez, 2025 - 10:17 • Diogo Camilo , Maria João Costa

Tiago Alexandre Sousa Martins chegou aos Estados Unidos em dezembro de 2008 e estava em situação ilegal desde fevereiro de 2009. Foi baleado depois de tentar atropelar agentes com uma carrinha.

Um homem português foi baleado esta quarta-feira por autoridades da agência federal de imigração dos Estados Unidos (ICE), depois de não ter respeitado ordens para parar o veículo em que seguia.

Segundo a CNN internacional, a situação aconteceu na localidade de Glen Burnie, no estado de Maryland.

Tiago Alexandre Sousa Martins, que chegou aos Estados Unidos em dezembro de 2008, encontrava-se em situação ilegal desde que o visto expirou, em fevereiro de 2009.

À Renascença, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, avança que está ainda a recolher dados sobre o caso, o que poderá demorar mais tempo do que o habitual, dada a diferença horária e o dia da Natal.

Durante uma operação de fiscalização, agentes do ICE pediram ao português que desligasse o carro, mas o emigrante tentou deixar local e "avançou diretamente aos oficiais do ICE" numa "tentativa de atropelamento", segundo avançou em comunicado a secretária assistente do Departamento de Segurança Interna da Administração de Donald Trump.

Ao lado do português estava um cidadão de El Salvador, Solomon Antonio Serrano Esquivel, que também estava em situação irregular.

"Temendo pelas suas vidas e a segurança públicas, os agentes dispararam as suas armas de serviço, atingindo o condutor", referem as autoridades norte-americanas.

Em fotografias publicadas nas redes sociais, o ICE mostra ainda que a carrinha onde seguiam acabou por embater numa árvore.

Os dois foram encaminhados até ao hospital e estam fora de perigo. Nenhum agente ficou ferido.

