Português baleado nos EUA após "tentativa de atropelamento" de agentes do serviço de imigração

Um homem português foi baleado esta quarta-feira por autoridades da agência federal de imigração dos Estados Unidos (ICE), depois de não ter respeitado ordens para parar o veículo em que seguia.

Segundo a CNN internacional, a situação aconteceu na localidade de Glen Burnie, no estado de Maryland.

Tiago Alexandre Sousa Martins, que chegou aos Estados Unidos em dezembro de 2008, encontrava-se em situação ilegal desde que o visto expirou, em fevereiro de 2009.

À Renascença, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, avança que está ainda a recolher dados sobre o caso, o que poderá demorar mais tempo do que o habitual, dada a diferença horária e o dia da Natal.



Durante uma operação de fiscalização, agentes do ICE pediram ao português que desligasse o carro, mas o emigrante tentou deixar local e "avançou diretamente aos oficiais do ICE" numa "tentativa de atropelamento", segundo avançou em comunicado a secretária assistente do Departamento de Segurança Interna da Administração de Donald Trump.