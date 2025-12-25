Rei Felipe VI alerta para “inquietante crise de confiança” na democracia

“Avançar é dar passos, não correr à custa da queda do outro”, concluiu, despedindo-se em castelhano, basco, catalão e galego.

O monarca destacou como desafios atuais a inflação, as dificuldades no acesso à habitação, a incerteza laboral e os impactos das alterações climáticas, mas terminou com uma nota de otimismo, afirmando que Espanha já demonstrou capacidade para superar crises no passado. E lembrou que “em democracia, as ideias próprias não podem ser dogmas, nem as alheias uma ameaça”

Felipe VI apelou ao diálogo, ao respeito no discurso político e à "exemplaridade" dos poderes públicos, sublinhando que a convivência democrática “não é um legado eterno”, é “uma construção frágil” que deve ser preservada.

O monarca espanhol deixou também um aviso sobre as “consequências funestas” do avanço de “extremismos, radicalismos e populismos” alimentados por desencanto e desinformação.

Foi a mensagem mais curta desde que subiu ao trono e a primeira em que discursou de pé, e não sentado. Na sua tradicional mensagem de Natal, o rei Felipe VI alertou para uma “crise inquietante de confiança” nas instituições democráticas.

Leia aqui o discurso completo do rei Felipe VI

"Boa noite. Há 40 anos, neste mesmo Salão de Colunas do Palácio Real de Madrid, foi assinado o tratado pelo qual Espanha ingressou nas Comunidades Europeias. Assinalam-se também 50 anos do início da nossa transição democrática. Estes aniversários levam-me a falar-vos nesta noite de Natal de convivência; da nossa convivência democrática, recordando o caminho percorrido e reforçando a confiança no presente e no futuro.

A transição foi, antes de mais, um exercício coletivo de responsabilidade. Nasceu da vontade partilhada de construir um futuro de liberdades baseado no diálogo. Quem conduziu esse processo conseguiu que o povo espanhol fosse o verdadeiro protagonista do seu futuro, assumindo plenamente a sua soberania. Apesar das diferenças e das dúvidas, souberam ultrapassar desacordos e transformar a incerteza num ponto de partida sólido, sem garantias absolutas de êxito. Essa coragem — avançar sem certezas, mas unidos — é uma das lições mais valiosas que nos deixaram.

Dessa vontade nasceu a Constituição de 1978, a base comum sobre a qual assentam o nosso presente e a nossa forma de viver juntos, um enquadramento suficientemente amplo para acolher todos, com toda a diversidade do país.

A integração europeia foi outro passo decisivo, entusiasmante e mobilizador, fruto de um compromisso coletivo de um país que queria encerrar uma etapa de afastamento prolongado de uma Europa com quem partilhamos valores, princípios e um projeto comum. A Europa trouxe modernização, progresso económico e social, e consolidou as liberdades democráticas.

Essa perspetiva histórica ajuda a compreender a profunda transformação vivida por Espanha nas últimas cinco décadas: consolidação das liberdades, pluralismo político, descentralização, abertura ao mundo e prosperidade.

Vivemos tempos exigentes. Muitos cidadãos sentem que o aumento do custo de vida limita oportunidades; que o acesso à habitação dificulta projetos de vida, sobretudo dos jovens; que o ritmo tecnológico gera incerteza laboral; e que os fenómenos climáticos são cada vez mais condicionantes, por vezes trágicos. Há muitos desafios… e os cidadãos também percebem que a tensão no debate público provoca cansaço, desencanto e afastamento. Nada disto se resolve com retórica ou voluntarismo.

Ao longo de 50 anos, Espanha demonstrou repetidamente que sabe responder a crises internas e externas quando existe vontade, perseverança e visão de país — da economia à saúde pública e a desastres naturais — mas isso exige objetivos partilhados. E a raiz de qualquer projeto comum é a convivência.

Mas a convivência não é um legado eterno. É uma construção frágil que exige cuidado diário. E, para isso, é necessária confiança.

Num mundo convulso, com o multilateralismo e a ordem internacional em crise, as sociedades democráticas enfrentam uma inquietante crise de confiança, que afeta seriamente o ânimo dos cidadãos e a credibilidade das instituições. Os extremismos, radicalismos e populismos alimentam-se dessa falta de confiança, da desinformação, das desigualdades e da incerteza.

Cabe-nos preservar a confiança na convivência democrática. Perguntemo-nos que podemos fazer cada um de nós; quais as linhas vermelhas que nunca devemos ultrapassar.

Falo de diálogo, porque as soluções exigem responsabilidade e compromisso de todos; falo de respeito na linguagem e de escuta das opiniões alheias; de exemplaridade no exercício dos poderes públicos; de empatia; e da necessidade de colocar a dignidade humana — sobretudo a dos mais vulneráveis — no centro de toda a ação política.

Lembremos nesta véspera de Natal que, em democracia, as ideias próprias não podem ser dogmas, nem as dos outros ameaças. Avançar é dar passos com acordos e cedências, não correr à custa da queda do outro. Espanha é, antes de mais, um projeto partilhado.

Cada época tem os seus desafios. Os caminhos fáceis não existem. Os nossos não são mais difíceis do que os do passado. Mas temos um grande ativo: a capacidade de avançar juntos.

Façamo-lo com a memória destes 50 anos e com confiança. O medo apenas ergue barreiras e cria ruído, impedindo compreender plenamente a realidade.

Somos um grande país, cheio de iniciativa e talento. O mundo precisa da nossa criatividade, do nosso sentido de justiça, da nossa aposta na Europa e nos seus valores.

Alcançaremos os nossos objetivos, com acertos e erros, se os empreendermos juntos, orgulhosos deste grande projeto de vida em comum que é Espanha.

Com a convicção de que saberemos avançar unidos, recebam os meus melhores votos para estes dias e para o novo ano, juntamente com os da Rainha e os das nossas filhas, a Princesa Leonor e a Infanta Sofia.

Feliz Natal a todos. Eguberri on, Bon Nadal, Boas Festas."