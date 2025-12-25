Rússia condena tentativas dos EUA para desestabilização de Venezuela

A Rússia condenou esta quinta-feira as tentativas dos Estados Unidos da América (EUA) para desestabilizar a Venezuela e manifestou a esperança de que a crise entre os dois países possa ser resolvida por meios legais, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

"Condenamos veementemente estes atos [as ações dos EUA em relação à Venezuela] e exigimos estabilidade e respeito pelo Estado de direito na esfera marítima", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, em conferência de imprensa.

A representante acrescentou que Moscovo "defende uma desescalada da situação atual e a manutenção da confiança e da previsibilidade".

Após implantarem uma presença militar significativa nas Caraíbas a partir de agosto, os Estados Unidos anunciaram recentemente um bloqueio naval em torno da Venezuela, visando petroleiros que consideram estar sob sanções.

As forças de Washington já atacaram mais de 30 embarcações alegadamente ligadas ao narcotráfico e mataram uma centena de tripulantes.

A situação é vista pelo Governo do Presidente Nicolás Maduro como uma tentativa de mudança do regime venezuelano.

Recentemente o Governo norte-americano aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por qualquer informação que leve à detenção de Maduro, um fiel aliado do Presidente russo, Vladimir Putin.

O líder venezuelano apoiou totalmente o regime de Putin desde os primeiros dias da invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.