Rússia precisa de mais 12 milhões de trabalhadores nos próximos sete anos

25 dez, 2025 - 18:49 • Lusa

Putin diz que existe no país "um défice de trabalhadores" que, no caso da capital, Moscovo, ronda o meio milhão de pessoas.

O presidente russo, Vladimir Putin, estimou esta quinta-feira que a Rússia vai necessitar de mais 12 milhões de trabalhadores nos próximos sete anos, apelando ao lançamento de um programa de formação "de grande escala" focado na inteligência artificial.

"Nos próximos sete anos necessitamos de atrair à economia 12,2 milhões de pessoas", disse Vladimir Putin durante uma reunião do Conselho de Estado no Kremlin, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

Segundo o chefe de Estado, que indicou que a atual taxa de desemprego é de 2,2%, existe no país "um défice de trabalhadores" que, no caso da capital, Moscovo, ronda o meio milhão de pessoas.

Nos últimos anos, as autoridades russas endureceram as políticas migratórias, o que reduziu significativamente o fluxo de trabalhadores provenientes do espaço pós-soviético.

