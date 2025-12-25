Trump alerta para infiltração de um “mau Pai Natal” em conversa com crianças

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a véspera de Natal a conversar com crianças por telefone, perguntando que prendas esperavam receber e assegurando que não permitirá a entrada de um “mau Pai Natal” no país.

Durante a tradicional iniciativa promovida pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), que permite às crianças "seguir" o percurso do Pai Natal em volta ao mundo, Trump e a primeira-dama Melania Trump atenderam várias chamadas a partir da estância de Mar-a-Lago, na Florida, onde passam o Natal.

"Queremos ter a certeza de que o Pai Natal está a portar-se bem. O Pai Natal é uma pessoa muito boa", disse Trump, durante a conversa com duas crianças do Oklahoma, de 4 e 10 anos. "Mas queremos garantir que ele não está a ser infiltrado, que não está a entrar no nosso país um mau Pai Natal", acrescentou.

Sem dar mais explicações, o chefe de Estado norte-americano manteve um tom bem-humorado durante as chamadas, embora tenha voltado, pouco depois, ao registo combativo que tem marcado os seus Natais anteriores.

"Feliz Natal a todos, incluindo aos canalhas da esquerda radical que estão a fazer tudo para destruir o nosso país – mas estão a falhar miseravelmente", escreveu Trump, numa mensagem publicada depois dos telefonemas.

Durante a interação com os mais novos, o Presidente norte-americano brincou com a possibilidade de o Pai Natal não encontrar bolachas à sua espera. "Acho que ele ficaria muito desapontado", disse a um menino de oito anos da Carolina do Norte. "Sabes, o Pai Natal tende a ser um pouco cheinho – sabes o que isso significa? Um pouco gordinho".

Trump também ironizou com o tradicional pedaço de carvão que simboliza mau comportamento no Natal. Quando uma menina do Kansas disse esperar não receber carvão, Trump respondeu: "Queres dizer carvão limpo e bonito?".

"Carvão é limpo e bonito. Por favor, lembra-te disso, a todo o custo", disse, referindo-se a uma das suas mensagens de campanha em defesa da indústria carbonífera.

Enquanto esperava por uma nova chamada, Trump comentou ainda a concentração da primeira-dama ao telefone: "Ela consegue focar-se totalmente, sem me ouvir".

Como em anos anteriores, Trump voltou a utilizar a ocasião natalícia para atacar adversários ou promover temas políticos. Em 2024, escreveu: "Feliz Natal aos lunáticos da esquerda radical". Em 2017, ainda durante o primeiro mandato, acusou um alto funcionário do FBI de parcialidade e criticou a imprensa.

Apesar disso, nas conversas com as crianças, mostrou-se animado. "Podia fazer isto o dia inteiro", afirmou, antes de dizer que teria de regressar a "assuntos mais urgentes", como os esforços para conter a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.