Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 25 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Trump alerta para infiltração de um “mau Pai Natal” em conversa com crianças

25 dez, 2025 - 08:44 • Lusa

Presidente dos Estados Unidos e a primeira-dama Melania atenderam várias chamadas de crianças, com Trump a assegurar que não permitirá a entrada de um “mau Pai Natal” no país. Depois dirigiu uma mensagem de Natal - e incluiu "os canalhas da esquerda radical".

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a véspera de Natal a conversar com crianças por telefone, perguntando que prendas esperavam receber e assegurando que não permitirá a entrada de um “mau Pai Natal” no país.

Durante a tradicional iniciativa promovida pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), que permite às crianças "seguir" o percurso do Pai Natal em volta ao mundo, Trump e a primeira-dama Melania Trump atenderam várias chamadas a partir da estância de Mar-a-Lago, na Florida, onde passam o Natal.

"Queremos ter a certeza de que o Pai Natal está a portar-se bem. O Pai Natal é uma pessoa muito boa", disse Trump, durante a conversa com duas crianças do Oklahoma, de 4 e 10 anos. "Mas queremos garantir que ele não está a ser infiltrado, que não está a entrar no nosso país um mau Pai Natal", acrescentou.

Sem dar mais explicações, o chefe de Estado norte-americano manteve um tom bem-humorado durante as chamadas, embora tenha voltado, pouco depois, ao registo combativo que tem marcado os seus Natais anteriores.

"Feliz Natal a todos, incluindo aos canalhas da esquerda radical que estão a fazer tudo para destruir o nosso país – mas estão a falhar miseravelmente", escreveu Trump, numa mensagem publicada depois dos telefonemas.

Durante a interação com os mais novos, o Presidente norte-americano brincou com a possibilidade de o Pai Natal não encontrar bolachas à sua espera. "Acho que ele ficaria muito desapontado", disse a um menino de oito anos da Carolina do Norte. "Sabes, o Pai Natal tende a ser um pouco cheinho – sabes o que isso significa? Um pouco gordinho".

Trump também ironizou com o tradicional pedaço de carvão que simboliza mau comportamento no Natal. Quando uma menina do Kansas disse esperar não receber carvão, Trump respondeu: "Queres dizer carvão limpo e bonito?".

"Carvão é limpo e bonito. Por favor, lembra-te disso, a todo o custo", disse, referindo-se a uma das suas mensagens de campanha em defesa da indústria carbonífera.

Enquanto esperava por uma nova chamada, Trump comentou ainda a concentração da primeira-dama ao telefone: "Ela consegue focar-se totalmente, sem me ouvir".

Como em anos anteriores, Trump voltou a utilizar a ocasião natalícia para atacar adversários ou promover temas políticos. Em 2024, escreveu: "Feliz Natal aos lunáticos da esquerda radical". Em 2017, ainda durante o primeiro mandato, acusou um alto funcionário do FBI de parcialidade e criticou a imprensa.

Apesar disso, nas conversas com as crianças, mostrou-se animado. "Podia fazer isto o dia inteiro", afirmou, antes de dizer que teria de regressar a "assuntos mais urgentes", como os esforços para conter a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 25 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?