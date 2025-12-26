Arranca novo sistema de segurança nas fronteiras dos EUA

26 dez, 2025 - 18:45 • Lusa
As autoridades dos Estados Unidos vão passar a recolher fotografias de todos os estrangeiros e dados biométricos de alguns deles quando entrarem e saírem do país por via aérea, terrestre ou marítima, indicou esta segunda-feira o Departamento de Segurança Interna.
Segundo uma nova regra publicada esta segunda-feira por aquele departamento norte-americano, a norma entrará em vigor a 26 de dezembro, após publicação no Federal Register (Registo Federal), e permitirá às autoridades norte-americanas recolherem dados biométricos, como impressões digitais e características faciais, de estrangeiros nos aeroportos, fronteiras terrestres e portos marítimos quando deixarem os Estados Unidos (EUA).
O Departamento de Segurança Interna argumentou que “a implementação de um sistema biométrico integrado de entrada e saída, que compare os dados biométricos dos estrangeiros recolhidos à chegada com os recolhidos à partida, ajudará a responder a preocupações de segurança nacional”.
Entre as ameaças que o novo sistema pretende combater, a administração republicana norte-americana liderada pelo Presidente Donald Trump destacou o terrorismo, o uso fraudulento de documentos de viagem, a permanência para além do prazo permitido e a existência de informações incorretas ou incompletas sobre os viajantes.
Visitas de estrangeiros aos Estados Unidos caíram (...)
“O sistema permitirá igualmente ao Departamento de Segurança Interna confirmar de forma mais concreta a identidade dos estrangeiros que procurem entrar ou ser admitidos nos Estados Unidos, bem como verificar a sua saída do país”, acrescentou a mesma fonte.
A diretiva abrange todos os não cidadãos norte-americanos, incluindo titulares de vistos, residentes temporários, trabalhadores sazonais, menores e idosos.
O facto de estes dados serem recolhidos também à saída do país “simboliza uma mudança fundamental na política fronteiriça e de vigilância biométrica”, advertiu a empresa jurídica Lincoln-Goldfinch Law, com sede em Austin, Texas, num comunicado.
“Quando os dados biométricos são recolhidos tanto à entrada como à saída, estamos a entrar num novo paradigma de vigilância que exige uma supervisão jurídica ativa. As famílias devem saber o que acontecerá aos seus dados, durante quanto tempo serão conservados e como poderão esclarecer eventuais equívocos”, declarou Kate Lincoln-Goldfinch, advogada especializada em matérias relacionadas com imigração.
A defensora dos direitos civis considerou que “o Governo [dos Estados Unidos] não pode tratar todos os não cidadãos da mesma forma sem avaliar cada caso” e apelou a que “se garanta que a regra seja aplicada com aviso claro, salvaguardas constitucionais e a mínima interferência possível nas viagens legais”.