Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 26 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ataque russo em Kharkiv faz dois mortos e oito feridos

26 dez, 2025 - 21:16 • Lusa

O ataque atingiu uma das principais autoestradas que atravessam a área urbana de Kharkiv, provocando danos em edifícios residenciais e veículos.

A+ / A-

Pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas, incluindo um bebé, num ataque lançado esta sexta-feira pelas forças russas contra a região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

Segundo o governador regional, Oleg Sinegubov, a Rússia lançou três bombas aéreas guiadas sobre a cidade de Kharkiv. "Não há aqui instalações militares, apenas edifícios civis", lembrou Sinegubov, citado pelas autoridades regionais.

O governador acrescentou que as equipas de emergência estão concentradas na procura de eventuais vítimas entre os escombros.

"A principal tarefa é identificar as pessoas que ainda possam precisar de ajuda", escreveu Sinegubov nas redes sociais, acrescentando que está em curso uma avaliação dos danos materiais.

O ataque atingiu uma das principais autoestradas que atravessam a área urbana de Kharkiv, provocando danos em edifícios residenciais e veículos.

A ofensiva ocorreu após outros bombardeamentos recentes na região, que nos dias anteriores já tinham causado pelo menos duas mortes.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 26 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?