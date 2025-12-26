Ataque russo em Kharkiv faz dois mortos e oito feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas, incluindo um bebé, num ataque lançado esta sexta-feira pelas forças russas contra a região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

Segundo o governador regional, Oleg Sinegubov, a Rússia lançou três bombas aéreas guiadas sobre a cidade de Kharkiv. "Não há aqui instalações militares, apenas edifícios civis", lembrou Sinegubov, citado pelas autoridades regionais.

O governador acrescentou que as equipas de emergência estão concentradas na procura de eventuais vítimas entre os escombros.

"A principal tarefa é identificar as pessoas que ainda possam precisar de ajuda", escreveu Sinegubov nas redes sociais, acrescentando que está em curso uma avaliação dos danos materiais.

O ataque atingiu uma das principais autoestradas que atravessam a área urbana de Kharkiv, provocando danos em edifícios residenciais e veículos.

A ofensiva ocorreu após outros bombardeamentos recentes na região, que nos dias anteriores já tinham causado pelo menos duas mortes.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).