Avalanche no dia de Natal faz quatro mortos na Grécia

26 dez, 2025 - 21:20 • Lusa
Os corpos de quatro pessoas, arrastadas por uma avalanche no dia de Natal, foram esta sexta-feira encontrados nas montanhas Vardousia, no centro da Grécia, noticiou a emissora pública grega ERT.
As equipas de resgate gregas procuravam três excursionistas que desapareceram no dia de Natal, todos homens com idades entre os 30 e os 35 anos, mas não tinham informações de que também estava com estes uma quarta pessoa, uma mulher com cerca de 35 anos, segundo a mesma fonte.
Os quatro corpos foram encontrados não muito longe do local onde, na tarde desta sexta-feira, as equipas de resgate tinham descoberto vestígios da sua presença, principalmente pegadas, na cordilheira conhecida pelos trilhos e montanhismo.