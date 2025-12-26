Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 26 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Avalanche no dia de Natal faz quatro mortos na Grécia

26 dez, 2025 - 21:20 • Lusa

Os quatro corpos foram encontrados não muito longe do local onde, na tarde desta sexta-feira, as equipas de resgate tinham descoberto vestígios da sua presença.

A+ / A-

Os corpos de quatro pessoas, arrastadas por uma avalanche no dia de Natal, foram esta sexta-feira encontrados nas montanhas Vardousia, no centro da Grécia, noticiou a emissora pública grega ERT.

As equipas de resgate gregas procuravam três excursionistas que desapareceram no dia de Natal, todos homens com idades entre os 30 e os 35 anos, mas não tinham informações de que também estava com estes uma quarta pessoa, uma mulher com cerca de 35 anos, segundo a mesma fonte.

Os quatro corpos foram encontrados não muito longe do local onde, na tarde desta sexta-feira, as equipas de resgate tinham descoberto vestígios da sua presença, principalmente pegadas, na cordilheira conhecida pelos trilhos e montanhismo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 26 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?