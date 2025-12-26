EUA realizaram "numerosos ataques" mortais contra Estado Islâmico na Nigéria

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que os Estados Unidos realizaram "numerosos ataques" mortais contra o o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) no noroeste da Nigéria.

Trump ameaçou que as forças norte-americanas procederão a novos ataques se a organização continuar a matar cristãos naquele país africano.

"Já antes tinha avisado estes terroristas de que, se não acabassem com o massacre de cristãos, pagariam caro, e esta noite (quinta-feira) pagaram", declarou Donald Trump na sua rede social, Truth Social, acrescentando que "o Departamento de Guerra realizou muitos ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer".

"Vamos dar um presente de Natal"

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou na sexta-feira que um ataque militar norte-americano contra militantes do Estado Islâmico na Nigéria estava originalmente previsto para quarta-feira, mas ordenou o adiamento no prazo de um dia.

“Eles iam fazer isso antes”, disse Trump ao Politico em entrevista. “E eu disse: ‘não, vamos dar um presente de Natal’. … Eles não estavam à espera, mas atacámo-los com força. Todos os acampamentos foram dizimados.”

