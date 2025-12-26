EUA realizaram "numerosos ataques" mortais contra Estado Islâmico na Nigéria

26 dez, 2025 - 19:48 • Lusa com Reuters
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que os Estados Unidos realizaram "numerosos ataques" mortais contra o o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) no noroeste da Nigéria.
Trump ameaçou que as forças norte-americanas procederão a novos ataques se a organização continuar a matar cristãos naquele país africano.
"Já antes tinha avisado estes terroristas de que, se não acabassem com o massacre de cristãos, pagariam caro, e esta noite (quinta-feira) pagaram", declarou Donald Trump na sua rede social, Truth Social, acrescentando que "o Departamento de Guerra realizou muitos ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer".
O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou na sexta-feira que um ataque militar norte-americano contra militantes do Estado Islâmico na Nigéria estava originalmente previsto para quarta-feira, mas ordenou o adiamento no prazo de um dia.
“Eles iam fazer isso antes”, disse Trump ao Politico em entrevista. “E eu disse: ‘não, vamos dar um presente de Natal’. … Eles não estavam à espera, mas atacámo-los com força. Todos os acampamentos foram dizimados.”
