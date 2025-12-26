Líder dos Houthis reaparece para condenar ataques israelitas

26 dez, 2025 - 23:59 • Lusa
O líder dos rebeldes Houthis do Iémen, Abdulmalik Badreddin al-Houthi, reapareceu esta sexta-feira em público, após quase 50 dias de silêncio, para fazer um discurso de condenação dos ataques israelitas no Líbano, na Síria e na Palestina.
"O inimigo israelita, com a colaboração dos Estados Unidos e o apoio contínuo do Ocidente, continua os seus crimes na Palestina e no Líbano e as suas violações contra a Síria", condenou al-Houthi no seu discurso, divulgado pela agência noticiosa oficial do movimento dos rebeldes Huthis, Saba.
Esta foi a primeira aparição pública em 47 dias de al-Houthi, cujo movimento tem sido alvo de ataques aéreos israelitas que resultaram na morte de destacados líderes políticos e militares.