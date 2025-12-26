Mísseis balísticos hipersónicos podem estar a ser instalados em antiga base aérea na Bielorrússia

Moscovo está, alegadamente, a instalar novos mísseis balísticos hipersónicos com capacidade nuclear numa antiga base aérea no leste da Bielorrússia, um desenvolvimento que poderá reforçar a capacidade da Rússia de lançar mísseis por toda a Europa, segundo dois investigadores norte-americanos que analisaram imagens de satélite.

A avaliação dos investigadores está em grande parte alinhada com as conclusões dos serviços de informação norte-americanos, disse uma pessoa familiarizada com o assunto, que falou sob anonimato para partilhar informações não autorizadas para divulgação pública.

O Presidente russo, Vladimir Putin, deixou clara a sua intenção de instalar mísseis Oreshnik de alcance intermédio, com um alcance estimado de até 5.500 km, na Bielorrússia, mas a localização exata não tinha sido divulgada anteriormente.

A instalação dos Oreshnik reforçaria a crescente dependência do Kremlin na ameaça das armas nucleares, na sua busca para dissuadir os membros da NATO de fornecerem a Kiev armas capazes de atingir alvos em território russo, disseram alguns especialistas.

A Embaixada da Rússia em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Embaixada da Bielorrússia recusou comentar. A agência de notícias estatal Belta citou na quarta-feira o ministro da Defesa, Viktor Khrenin, afirmando que o destacamento do míssil Oreshnik não alteraria o equilíbrio de poder na Europa e que era “a nossa resposta” às “ações agressivas” do Ocidente.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário e a CIA recusou comentar.

Estratégia russa revista

Os investigadores Jeffrey Lewis, do Instituto Middlebury de Estudos Internacionais, na Califórnia, e Decker Eveleth, da organização de investigação e análise CNA, na Virgínia, disseram que basearam a sua conclusão sobre o destacamento dos mísseis Oreshnik em imagens da Planet Labs, uma empresa comercial de satélites, que mostravam características consistentes com uma base de mísseis estratégicos russa.

Lewis e Eveleth disseram ter 90% de certeza de que os lançadores móveis de mísseis Oreshnik estariam estacionados na antiga base aérea perto de Krichev, a cerca de 307 km a leste da capital bielorrussa, Minsk, e a 478 km a sudoeste de Moscovo.

Moscovo testou um míssil Oreshnik com uma ogiva convencional contra um alvo na Ucrânia em novembro de 2024. Putin afirma que é impossível intercetá-lo devido à velocidade que, segundo os relatos, ultrapassa os Mach 10.

Putin planeia implantar a arma "na Bielorrússia para ampliar o seu alcance na Europa", disse John Foreman, especialista da Chatham House que serviu como adido de defesa britânico em Moscovo e Kiev.

Foreman considera ainda esta medida uma reação ao planeado estacionamento, por parte dos EUA, de mísseis convencionais na Alemanha no próximo ano, incluindo o míssil hipersónico de alcance intermédio Dark Eagle.

A implantação do Oreshnik ocorreria a poucas semanas de expirar o Novo Tratado START de 2010, o último tratado EUA-Rússia que limita a implantação de armas nucleares estratégicas pelas maiores potências nucleares do mundo.

Após uma reunião em dezembro de 2024 com o seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, Putin afirmou que o míssil Oreshnik poderá ser instalado na Bielorrússia no segundo semestre deste ano – parte de uma estratégia revista em que Moscovo está, pela primeira vez desde a Guerra Fria, a posicionar armas nucleares fora do seu território.

Na semana passada, Lukashenko afirmou que os primeiros mísseis já tinham sido implantados, sem mencionar a localização.

Lukashenko disse que até 10 mísseis Oreshnik seriam instalados na Bielorrússia. Investigadores norte-americanos avaliaram que o local é suficientemente grande para acomodar apenas três lançadores e que outros podem ser instalados noutro local.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, procura um acordo com Moscovo para pôr fim à guerra na Ucrânia, que tem pressionado os seus aliados ocidentais a enviar armas capazes de atingir o interior da Rússia.

Para já, Trump rejeitou o pedido de Kiev por mísseis de cruzeiro Tomahawk, capazes de atingir Moscovo. O Reino Unido e a França já forneceram mísseis de cruzeiro à Ucrânia. Em maio, a Alemanha anunciou que irá coproduzir mísseis de longo alcance com a Ucrânia, sem limites de alcance ou capacidade de direcionamento.

Construção apressada

Os investigadores norte-americanos afirmaram que a análise das imagens da Planet Labs revelou um projeto de construção apressado, iniciado entre 4 e 12 de agosto, com características consistentes com as de uma base de mísseis estratégicos russa.

Uma prova crucial numa foto de 19 de novembro é um "ponto de transferência ferroviária de nível militar" rodeado por uma vedação de segurança, para onde os mísseis, os seus lançadores móveis e outros componentes poderiam ser entregues por comboio, disse Eveleth.

Outra característica, disse Lewis, é a betonagem de uma plataforma no final da pista, que foi depois coberta com terra, o que chamou de "compatível com um ponto de lançamento camuflado".

Pavel Podvig, especialista em forças nucleares russas sediado em Genebra, disse estar cético quanto à possibilidade de o lançamento do Oreshnik proporcionar a Moscovo quaisquer vantagens militares ou políticas adicionais, além de tranquilizar a Bielorrússia quanto à sua proteção.

"Não vejo como é que isto seria visto no Ocidente como algo diferente dos mísseis implantados na Rússia", disse.

Mas Lewis afirmou que o lançamento do Oreshnik na Bielorrússia sublinha como o estacionamento de armas nucleares pela Rússia fora do seu território envia uma “mensagem política” sobre a sua crescente dependência das mesmas. “Conseguem imaginar se colocássemos um míssil de cruzeiro Tomahawk com uma ogiva nuclear na Alemanha em vez de apenas os convencionais?”, questionou Lewis. “Não há nenhuma razão militar para colocar o sistema na Bielorrússia, apenas razões políticas.”