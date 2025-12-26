Síria. Pelo menos oito mortos após explosão de uma mesquita

Pelo menos oito pessoas morreram após uma explosão numa mesquita da minoria alauíta na cidade síria de Homs nesta sexta-feira, informou a agência de notícias "Reuters".

A agência árabe de notícias (SANA) citou o responsável do Ministério da Saúde sírio Najib al-Naasan, que afirmou que outras 18 pessoas ficaram feridas, acrescentando que os números não eram definitivos, indicando que poderão aumentar.

Um engenho explosivo detonou no interior da mesquita Imam Ali bin Abi Talib e as forças de segurança isolaram a área, informou o gabinete de imprensa local.

Um responsável local da segurança disse à SANA que a identidade do autor do ataque e qualquer ligação a grupos violentos ainda eram desconhecidas.

Um responsável local, Issam Naameh, disse que a explosão ocorreu durante as orações de sexta-feira ao meio-dia.