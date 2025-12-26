Ouvir
Médio Oriente

Síria. Pelo menos oito mortos após explosão de uma mesquita

26 dez, 2025 - 15:42 • Reuters

Engenho explosivo detonou no interior da mesquita durante as orações. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria condenou a explosão como um “crime terrorista”, mas ainda não é conhecido o motivo do ataque.

Pelo menos oito pessoas morreram após uma explosão numa mesquita da minoria alauíta na cidade síria de Homs nesta sexta-feira, informou a agência de notícias "Reuters".

A agência árabe de notícias (SANA) citou o responsável do Ministério da Saúde sírio Najib al-Naasan, que afirmou que outras 18 pessoas ficaram feridas, acrescentando que os números não eram definitivos, indicando que poderão aumentar.

Um engenho explosivo detonou no interior da mesquita Imam Ali bin Abi Talib e as forças de segurança isolaram a área, informou o gabinete de imprensa local.

Um responsável local da segurança disse à SANA que a identidade do autor do ataque e qualquer ligação a grupos violentos ainda eram desconhecidas.

Um responsável local, Issam Naameh, disse que a explosão ocorreu durante as orações de sexta-feira ao meio-dia.

Resultado da explosão de uma mesquita Imam Ali bin Abi Talib, na Síria, esta sexta-feira. Foto: Ahmad Fallaha/EPA
O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria condenou a explosão como um “crime terrorista”. Países da região, incluindo a Arábia Saudita, o Líbano e o Qatar, também condenaram o ataque.

Os meios de comunicação estatais sírios, SANA, publicaram imagens de equipas de resgate e das forças de segurança a examinar os destroços espalhados pelo tapete verde da mesquita.

A Síria tem sido abalada por vários episódios de violência sectária desde que o líder de longa data Bashar al-Assad, um alauíta, foi deposto por uma ofensiva rebelde no ano passado e substituído por um governo liderado por membros da maioria muçulmana sunita.

No início deste mês, dois soldados norte-americanos e um intérprete civil foram mortos no centro da Síria por um atacante descrito pelas autoridades como um suspeito membro do Estado Islâmico, um grupo sunita violento.

