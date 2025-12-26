Três mulheres esfaqueadas no metro de Paris. Suspeito já foi detido

Um homem armado com uma faca atacou várias mulheres na linha do metro, em Paris, esta sexta-feira.

De acordo com o jornal Le Parisien, três mulheres ficaram feridas, uma nas costas e duas nas pernas, na sequência do ataque. O suspeito terá percorrido parte da Linha 3 do Metro da capital francesa e atacado sempre passageiros do sexo feminino, conseguindo atingir três mulheres, uma delas grávida, em estações diferentes.

As vítimas terão sofrido ferimentos ligeiros e foram prontamente assistidas pelos bombeiros de Paris.



O incidente terá durado cerca de 45 minutos, e aconteceu perto das 16h00 locais (menos uma hora em Portugal Continental).

O suspeito conseguiu fugir, mas foi entretanto capturado pela polícia já em casa. Segundo as autoridades, trata-se de um jovem de 25 anos de origem maliana que, segundo as autoridades, poderá sofrer de perturbações psicológicas, pelo que a hipótese de se ter tratado de um ato terrorista já foi descartada.