Três mulheres esfaqueadas no metro de Paris. Suspeito já foi detido

26 dez, 2025 - 18:23 • Daniela Espírito Santo

Homem armado com faca atacou várias mulheres em três estações de metro diferentes, no centro da capital francesa.

Um homem armado com uma faca atacou várias mulheres na linha do metro, em Paris, esta sexta-feira.

De acordo com o jornal Le Parisien, três mulheres ficaram feridas, uma nas costas e duas nas pernas, na sequência do ataque. O suspeito terá percorrido parte da Linha 3 do Metro da capital francesa e atacado sempre passageiros do sexo feminino, conseguindo atingir três mulheres, uma delas grávida, em estações diferentes.

As vítimas terão sofrido ferimentos ligeiros e foram prontamente assistidas pelos bombeiros de Paris.

O incidente terá durado cerca de 45 minutos, e aconteceu perto das 16h00 locais (menos uma hora em Portugal Continental).

O suspeito conseguiu fugir, mas foi entretanto capturado pela polícia já em casa. Segundo as autoridades, trata-se de um jovem de 25 anos de origem maliana que, segundo as autoridades, poderá sofrer de perturbações psicológicas, pelo que a hipótese de se ter tratado de um ato terrorista já foi descartada.

