Em Destaque
guerra na ucrânia

Trump e Zelensky encontram-se no domingo

26 dez, 2025 - 10:15 • Redação

Encontro será em Mar-a-Lago, estância de férias de luxo em Palm Beach, propriedade do Trump.

Donald Trump e Volodymyr Zelensky vão encontrar-se no próximo domingo, em Mar-a-Lago, uma estância de férias de luxo em Palm Beach, na Flórida, adquirida por Trump nos anos 80.

O anúncio deste novo encontro entre o Presidente norte-americano e o Presidente ucraniano partiu do site norte-americano de notícias "Axios".

"Há boas ideias", comentou o Presidente ucraniano sobre uma conversa nesta quinta-feira com o enviado especial do Presidente norte-americano, Steve Witkoff, e com o genro de Donald Trump, Jared Kushner, sobre como pôr fim à guerra com a Rússia.

Já nesta terça-feira, véspera de Natal, Zelensky entregou à Rússia uma nova proposta de paz com 20 pontos, menos oito do que o plano inicial da administração Trump.

A nova versão do documento detalha condições necessárias, na perspetiva de Kiev, para uma paz minimamente justa e duradoura na Ucrânia.

