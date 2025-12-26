Ouvir
guerra na ucrânia

Trump e Zelensky encontram-se no domingo

26 dez, 2025 - 10:15 • Redação

Encontro será em Mar-a-Lago, estância de férias de luxo em Palm Beach, propriedade do Trump. Já os dois homens de confiança de Putin concordaram em continuar o diálogo com Washington sobre a nova proposta de paz de Zelensky.

Donald Trump e Volodymyr Zelensky vão encontrar-se no próximo domingo, em Mar-a-Lago, uma estância de férias de luxo em Palm Beach, na Flórida, adquirida por Trump nos anos 80.

O anúncio deste novo encontro entre o Presidente norte-americano e o Presidente ucraniano partiu do site norte-americano de notícias "Axios".

Zelensky adiantou que o encontro servirá para discutir garantias de segurança e questões territoriais da Ucrânia, afirmando que o plano "está praticamente pronto" à agência de notícias "Reuters".

"Muitas decisões podem ser feitas antes do Ano Novo."

"Há boas ideias", comentou esta quinta-feira o Presidente ucraniano sobre uma conversa com o enviado especial do Presidente norte-americano, Steve Witkoff, e com o genro de Donald Trump, Jared Kushner, sobre como pôr fim à guerra com a Rússia.

"Segurança real, recuperação real e paz real são o que todos nós precisamos – Ucrânia, Estados Unidos, Europa e todos os parceiros que nos ajudam”, escreveu Volodymyr Zelensky nas rede social X (antigo Twitter).

Conversas entre Ucrânia e Rússia

Já o enviado especial da Rússia e o conselheiro de política externa do Presidente russo, Vladimir Putin, conversaram ao telefone com a administração Trump sobre o plano de paz para a Ucrânia, avançou a agência de notícia "Reuters".

Fontes próximas confirmaram esta quinta-feira que os dois homens de confiança de Putin concordaram em continuar com o diálogo com Washington.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou ainda que as cópias da proposta de Zelensky já estão a ser analisadas.

"A informação foi analisada e, em nome do Presidente Putin, houve contactos entre representantes das administrações da Rússia e dos Estados Unidos.”

Nesta terça-feira, véspera de Natal, Zelensky entregou à Rússia uma nova proposta de paz com 20 pontos, menos oito do que o plano inicial da administração Trump.

A nova versão do documento detalha condições necessárias, na perspetiva de Kiev, para uma paz minimamente justa e duradoura na Ucrânia.

[Notícia atualizada às 15h40 para acrescentar declarações de Volodymyr Zelensky sobre o assunto da reunião com Trump]

