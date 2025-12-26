Ouvir
Trump. Zelensky "não tem nada para apresentar até que eu aprove"

26 dez, 2025 - 20:55 • Reuters

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, antes de uma reunião prevista para o fim-de-semana com Volodymyr Zelenskiy, disse ao Politico que o Presidente ucraniano "não tem nada a apresentar até que eu aprove".

"Ele não tem nada para apresentar até que eu aprove", disse Trump, segundo uma entrevista publicada esta sexta-feira. "Então, veremos o que ele tem", diz, garantindo, no entanto, que acredita que a reunião deste domingo com o Presidente ucraniano poderá ser produtiva.

Zelenskiy vai discutir questões territoriais, o principal obstáculo nas negociações para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia, com Trump na Florida, no domingo.

