Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Zelensky leva plano de paz a referendo se Rússia aceitar cessar-fogo

26 dez, 2025 - 18:09 • Redação com Reuters

Presidente ucraniano espera chegar a acordo sobre um plano de paz quando se reunir com Donald Trump este domingo.

A+ / A-

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse esta sexta-feira ao site norte-americano de notícias "Axios" que espera chegar a acordo sobre um plano de paz com Donald Trump quando se reunir com o Presidente norte-americano no domingo, e que estaria disposto a levá-lo a referendo caso a Rússia concorde com um cessar-fogo.

Donald Trump e Volodymyr Zelensky vão encontrar-se no próximo domingo, em Mar-a-Lago, uma estância de férias de luxo em Palm Beach, na Flórida, adquirida por Trump nos anos 80.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Zelensky adiantou que o encontro servirá para discutir garantias de segurança e questões territoriais da Ucrânia, afirmando que o plano "está praticamente pronto", cita a agência Reuters.

Trump e Zelensky encontram-se no domingo

guerra na ucrânia

Trump e Zelensky encontram-se no domingo

Encontro será em Mar-a-Lago, estância de férias de(...)

"Muitas decisões podem ser feitas antes do Ano Novo", diz.

"Há boas ideias", comentou esta quinta-feira o Presidente ucraniano sobre uma conversa com o enviado especial do Presidente norte-americano, Steve Witkoff, e com o genro de Donald Trump, Jared Kushner, sobre como pôr fim à guerra com a Rússia.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?