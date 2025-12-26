Zelensky leva plano de paz a referendo se Rússia aceitar cessar-fogo

26 dez, 2025 - 18:09 • Redação com Reuters
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse esta sexta-feira ao site norte-americano de notícias "Axios" que espera chegar a acordo sobre um plano de paz com Donald Trump quando se reunir com o Presidente norte-americano no domingo, e que estaria disposto a levá-lo a referendo caso a Rússia concorde com um cessar-fogo.
Donald Trump e Volodymyr Zelensky vão encontrar-se no próximo domingo, em Mar-a-Lago, uma estância de férias de luxo em Palm Beach, na Flórida, adquirida por Trump nos anos 80.
Zelensky adiantou que o encontro servirá para discutir garantias de segurança e questões territoriais da Ucrânia, afirmando que o plano "está praticamente pronto", cita a agência Reuters.
"Muitas decisões podem ser feitas antes do Ano Novo", diz.
"Há boas ideias", comentou esta quinta-feira o Presidente ucraniano sobre uma conversa com o enviado especial do Presidente norte-americano, Steve Witkoff, e com o genro de Donald Trump, Jared Kushner, sobre como pôr fim à guerra com a Rússia.