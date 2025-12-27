Alarmes ainda soam em Kiev. Ataques russos deixam população presa em casa sem aquecimento

A capital ucraniana, Kiev, foi alvo de fortes ataques russo esta madrugada, com explosões a serem ouvidas na cidade, defesas aéreas em operação e o exército ucraniano a afirmar que estava a ser preparado o lançamento de mísseis.

Quase 10 horas depois, ainda vigora em Kiev o alerta para os ataques russos em larga escala. É uma informação avançada pela primeira-ministra da Ucrânia, a sublinhar que a população ainda não está autorizada a sair às ruas da capital.

Em consequência, o ministro dos Negócios Estrangeiros cerca de um terço da cidade está sem aquecimento, numa altura em que o país vive um forte inverno. Mais de 320 mil casas estão sem energia, dizem as autoridades, citadas pela Reuters.

Há, pelo menos, uma vitima mortal e 28 feridos na sequência destes ataques.

A ação russa ocorreu dois dias antes do encontro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com Donald Trump, nos Estados Unidos. O encontro serve para acertar os detalhes de um acordo para pôr fim à guerra de quase quatro anos entre a Rússia e a Ucrânia.