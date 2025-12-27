Argentina. Parlamento aprova primeiro Orçamento de Milei aprovado desde 2023

O Parlamento argentino aprovou esta sexta-feira o Orçamento para 2026, o primeiro desde que Javier Milei chegou à Presidência em 2023, que prevê um crescimento do PIB de 5% e a desaceleração da inflação anual para 10,1%.

O Senado aprovou o projeto - que tinha já sido aprovado pela Câmara dos Deputados - com 46 votos a favor, 25 contra e uma abstenção, depois de uma longha sessão, que representa a primeira grande conquista do ultraliberal La Libertad Avanza, o partido de Milei, no Congresso, depois de ter aumentado significativamente a representação em ambas as câmaras este mês, em resultado da vitória nas legislativas de outubro.