Argentina. Parlamento aprova primeiro Orçamento de Milei aprovado desde 2023

27 dez, 2025 - 08:06 • Lusa

O orçamento aprovado prevê para 2026 uma desaceleração significativa da inflação - muito longe dos 117,8% registados em 2024 e abaixo dos 27,9% acumulados até novembro de 2025.

A+ / A-

O Parlamento argentino aprovou esta sexta-feira o Orçamento para 2026, o primeiro desde que Javier Milei chegou à Presidência em 2023, que prevê um crescimento do PIB de 5% e a desaceleração da inflação anual para 10,1%.

O Senado aprovou o projeto - que tinha já sido aprovado pela Câmara dos Deputados - com 46 votos a favor, 25 contra e uma abstenção, depois de uma longha sessão, que representa a primeira grande conquista do ultraliberal La Libertad Avanza, o partido de Milei, no Congresso, depois de ter aumentado significativamente a representação em ambas as câmaras este mês, em resultado da vitória nas legislativas de outubro.

A lei projeta para o próximo ano um excendente primário equivalente a 1,5% do PIB, com aumentos de 20,6% da despesa e de 20,8% da receita fiscal.

Durante a sessão desta sexta-feira, o La Libertad Avanza contou com o apoio de formações de centro-direita e de deputados alinhados com governadores de algumas das províncias mais importantes do país.

Milei comemorou a aprovação do Orçamento 2026 com uma mensagem na sua conta na rede social X, onde partilhou a imagem do quadro com o resultado da votação geral do projeto e acompanhou a publicação com a frase habitual: "Viva a liberdade, carago".

