Autoridades de Gaza denunciam mais quatro mortos em ataques israelitas

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, denunciou hoje que ataques israelitas nas últimas 48 horas mataram quatro pessoas, de acordo com um balanço citado pela agência Europa Press.

Num último balanço, o ministério dá conta que desde quinta-feira os hospitais do enclave receberam corpos de 29 pessoas, 25 recuperados de bombardeamentos prévios, e mais quatro de novos bombardeamentos por parte de Israel.

Segundo o mesmo balanço, os hospitais da Faixa de Gaza receberam oito feridos causados pelos ataques israelitas nas últimas 48 horas.

No total, o Ministério da Saúde de Gaza denunciou que os ataques israelitas mataram, desde que foi decretado o cessar-fogo em 10 de outubro, 414 pessoas e 1.142 feridos.

Desde esse dia, os serviços de resgate recuperaram sem vida os corpos de 679 pessoas.

No total, desde o início das hostilidades em 07 de outubro de 2023, o Ministério da Saúde de Gaza contabilizou 71.266 mortos e 171.219 feridos.