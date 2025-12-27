Canadá anuncia mais de 2 mil milhões de euros de ajuda à Ucrânia

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou este sábado 2,5 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros) de ajuda para a reconstrução da Ucrânia, antes de uma reunião com o presidente, Volodymyr Zelensky.

O chefe de Estado ucraniano segue este domingo para os Estados Unidos, onde se irá encontrar com Donald Trump, na Flórida, para falar sobre o plano de paz para a Ucrânia.

A ajuda, anunciada pelo Canadá, irá ajudar Kiev a desbloquear financiamento do Fundo Monetário Internacional (FMI), referiu Mark Carney em conferência de imprensa.

Antes, numa mensagem de áudio, Zelensky disse esperar que Donald Trump ofereça garantias de segurança para assegurar a paz na região e que a amplitude dessas garantias dependia do que Trump estivesse disposto a oferecer.

À chegada ao Canadá, Zelensky classificou como "bárbaro" o ataque desta madrugada da Russia a Kiev e sublinhou que os ataques mostram que Vladimir Putin não está interessado na paz.