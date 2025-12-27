Família espanhola desaparece em naufrágio na Indonésia

27 dez, 2025 - 12:15 • João Malheiro
Uma família espanhola desapareceu depois do naufrágio de um barco este sábado na Indonésia.
Segundo a Reuters, iam a bordo esta família de quatro elementos, mais dois turistas espanhóis, um guia e quatro tripulantes.
O barco foi atingido por ondas que chegaram até aos três metros de altura, perlo da ilha de Labuan Bajo, um local popular entre turistas.
Todos os passageiros foram resgatados com sucesso, à exceção da família.
As autoridades da Indonésia estão, atualmente, a realizar buscas para encontrar as quatro vítimas desaparecidas.