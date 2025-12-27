Israel cerca cidade da Cisjordânia ocupada em resposta a ataque de palestiniano

27 dez, 2025 - 23:32 • Lusa
O Exército israelita cercou, este sábado, a cidade de Qabatiya, no norte do território palestiniano ocupado da Cisjordânia, onde vivia um palestiniano que matou na sexta-feira dois israelitas.
Segundo o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, a cidade está "totalmente cercada".
"Adotaremos uma política ofensiva e intransigente contra o terrorismo palestiniano", afirmou o ministro, citado em comunicado, salientando que o Exército "opera em força contra células terroristas em Qabatiya".
A agência de notícias palestiniana Wafa confirmou, citando testemunhas, um "bloqueio rigoroso" da cidade, com "dezenas de cidadãos" a serem sujeitos a interrogatórios.
As casas estão a ser inspecionadas e uma escola foi transformada num centro de detenção e interrogatório, tendo as tropas israelitas bloqueado ruas, segundo a Wafa.
O Exército israelita lançou uma grande operação militar na sexta-feira na cidade de Qabatiya, de onde era natural um palestiniano de 34 anos que esfaqueou uma israelita de 18 anos e atropelou um homem de 68 anos com o seu carro no norte de Israel.
O agressor foi neutralizado depois de ter sido baleado por um transeunte armado, de acordo com a polícia e os serviços de emergência.
Vários ataques foram perpetrados em Israel por palestinianos desde o início da guerra em Gaza, desencadeada por um ataque do movimento islamita palestiniano Hamas a 7 de outubro de 2023 em solo israelita.
A violência aumentou também na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, com operações do Exército ou ataques realizados por colonos.