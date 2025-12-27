Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 28 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Jair Bolsonaro novamente operado, desta vez para tratar crise de soluços

27 dez, 2025 - 23:51

Ex-presidente brasileiro tinha soluços diários há nove meses devido a um "bloqueio do nervo frénico”, que controla o diafragma.

A+ / A-

O ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro, que cumpre 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, foi operado novamente, para tratar uma crise de soluços, dois dias depois de ter sido operado a uma hérnia.

A informação foi transmitida este sábado pela sua mulher, Michelle, que, na rede social Instagram, disse que a operação se destinou a “fazer um bloqueio do nervo frénico”, que controla o diafragma, uma vez que o marido tinha soluços diários há nove meses.

No dia de Natal, Bolsonaro foi operado a uma hérnia inguinal, tendo os médicos ajustado a sua medicação para os soluços e o refluxo gastroesofágico.

Contudo, na noite de sexta-feira, o ex-chefe de Estado brasileiro teve uma forte crise de soluços.

O antigo Presidente brasileiro, de 70 anos, passou por várias cirurgias para tratar problemas abdominais, hérnias e obstruções intestinais desde que foi apunhalado na barriga em 2018, quando era candidato presidencial.

Jair Bolsonaro está preso num estabelecimento prisional desde novembro, depois de danificar a pulseira eletrónica que o mantinha sob prisão domiciliária desde agosto.

Em setembro, o tribunal supremo considerou-o culpado do crime de conspiração para se manter no poder depois de perder as eleições em 2022 para o candidato Lula da Silva.

Bolsonaro reclama inocência e alega estar a ser perseguido pelo tribunal.

Assim que tiver alta do hospital, Bolsonaro terá de regressar ao quarto equipado com frigorífico, ar condicionado e televisão onde cumpre pena, num edifício da Polícia Federal em Brasília.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 28 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?