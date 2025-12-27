Kiev sob forte ataque russo. Explosões ouvidas na capital da Ucrânia

A capital ucraniana, Kiev, está a sob forte ataque russo esta noite, com explosões a serem ouvidas na cidade, defesas aéreas em operação e o exército ucraniano a afirmar que estava a ser preparado o lançamento de mísseis.

A ação russa ocorreu dois dias antes do encontro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com Donald Trump, nos Estados Unidos. O encontro serve para acertar os detalhes de um acordo para pôr fim à guerra de quase quatro anos entre a Rússia e a Ucrânia.

Testemunhas citadas pela agência Reuters garantem que as defesas aéreas já estão em ação na cidade e os canais não oficiais do Telegram relatam várias explosões ouvidas na capital ucraniana.

Um canal militar do Telegram afirmou que mísseis de cruzeiro e balísticos estavam a ser posicionados na cidade.