Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 27 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Kiev sob forte ataque russo. Explosões ouvidas na capital da Ucrânia

27 dez, 2025 - 00:35 • Daniela Espírito Santo , Jaime Dantas com Reuters

A+ / A-

A capital ucraniana, Kiev, está a sob forte ataque russo esta noite, com explosões a serem ouvidas na cidade, defesas aéreas em operação e o exército ucraniano a afirmar que estava a ser preparado o lançamento de mísseis.

A ação russa ocorreu dois dias antes do encontro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com Donald Trump, nos Estados Unidos. O encontro serve para acertar os detalhes de um acordo para pôr fim à guerra de quase quatro anos entre a Rússia e a Ucrânia.

Testemunhas citadas pela agência Reuters garantem que as defesas aéreas já estão em ação na cidade e os canais não oficiais do Telegram relatam várias explosões ouvidas na capital ucraniana.

Um canal militar do Telegram afirmou que mísseis de cruzeiro e balísticos estavam a ser posicionados na cidade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 27 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?