Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 27 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Maduro acusa EUA de fabricarem "realidade virtual" para roubarem Venezuela

27 dez, 2025 - 08:13 • Lusa

Trump afirmou que a Venezuela se tinha apropriado dos direitos de exploração de petróleo das empresas norte-americanas e disse que os queria de volta.

A+ / A-

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, defendeu na sexta-feira que setores poderosos dos Estados Unidos estão a fabricar uma "realidade virtual" para roubarem os recursos do seu país, enquanto aumenta a tensão com Washington.

"Não é possível que, tanto quanto sabemos, setores poderosos dos Estados Unidos possam fabricar uma realidade virtual e impor um modelo de dominação colonial e esclavagista à Venezuela de Bolívar para roubar os seus recursos naturais", destacou Maduro numa cerimónia de entrega de projetos comunitários financiados pelo governo, transmitida pela emissora estatal VTV.

O governante venezuelano reiterou que há uma "guerra psicológica" a ser travada contra a Venezuela, alegadamente para perturbar a paz do país, acusação que tem feito repetidamente desde o início do envio de tropas norte-americanas para a região em agosto e que o seu Governo considera uma ameaça à "mudança de regime".

A 17 de dezembro, Trump afirmou que a Venezuela se tinha apropriado dos direitos de exploração de petróleo das empresas norte-americanas e disse que os queria de volta.

Em resposta, Caracas insistiu que os seus recursos pertenciam-lhe e Maduro reiterou na sexta-feira o seu apelo ao diálogo.

Desde o início do destacamento aéreo e naval nas Caraíbas, Maduro tem solicitado o diálogo com Trump em diversas ocasiões.

No final de setembro, o Governo divulgou uma carta enviada pelo Presidente ao seu homólogo norte-americano, convidando-o para negociações e rejeitando as acusações de tráfico de droga feitas por Washington.

Em 03 de dezembro, o presidente venezuelano também relatou uma conversa telefónica com Trump, embora não tenha revelado detalhes da mesma, que descreveu como cordial e conduzida num "tom respeitoso".

Nessa altura, já tinham passado cerca de dez dias desde a conversa, segundo o Presidente venezuelano.

Oficialmente, o objetivo da estratégia do Governo dos EUA em relação à Venezuela, com o destacamento militar, é conter o narcotráfico e recuperar os "direitos petrolíferos" das empresas norte-americanas, mas não menciona abertamente a deposição de Maduro.

A Venezuela rejeita as acusações de tráfico de droga e denunciou ainda como pirataria a apreensão nos últimos dias, pelos Estados Unidos, de dois navios carregados com petróleo bruto, após o anúncio, na semana passada, de um bloqueio aos petroleiros sancionados que entram e saem do país das Caraíbas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 27 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?