Mais de 840 migrantes resgatados em Creta em cinco dias

Mais de 840 migrantes foram resgatados pela guarda costeira grega em cinco dias no sul da ilha grega de Creta, de acordo com um porta-voz da polícia portuária.

A guarda costeira resgatou 131 migrantes este sábado de manhã ao largo da costa sul de Creta, segundo o porta-voz.

Outras 395 pessoas que procuram asilo na União Europeia já tinham sido resgatadas na sexta-feira ao largo da pequena ilha de Gavdos, ao sul de Creta.

Os migrantes encontrados este sábado de manhã estavam a bordo de um barco de pesca que navegava a 14 milhas náuticas ao sul de Gavdos e foram resgatados por dois navios da guarda costeira.

Todas estas pessoas, cuja nacionalidade não foi especificada, foram transportadas em segurança para o porto de Gavdos.

Muitos migrantes tentam a perigosa travessia entre a Turquia e as ilhas gregas ou da Líbia para Creta. Mas os naufrágios são numerosos.

No início de dezembro, 17 pessoas foram encontradas mortas após o naufrágio da sua embarcação ao largo de Creta e outras 15 foram dadas como desaparecidas. Apenas duas pessoas sobreviveram.

Os migrantes, na sua maioria sudaneses e egípcios, foram encontrados mortos dentro do seu barco, que estava a encher-se de água, depois de terem partido vários dias antes de Tobruk, na Líbia.

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 16.770 pessoas em busca de asilo na União Europeia chegaram a Creta desde o início do ano, muito mais do que nas outras ilhas do mar Egeu.

Em julho, o governo conservador de Kyriakos Mitsotakis suspendeu por três meses a análise dos pedidos de asilo, especialmente das pessoas que desembarcavam em Creta vindas da Líbia.

O primeiro-ministro classificou a medida como "absolutamente necessária" face ao aumento do fluxo de migrantes.