Pelo menos 34 mortos por malária na província moçambicana de Tete em 2025

27 dez, 2025 - 13:06 • Lusa

O país registou cerca de 10,3 milhões de casos de malária, entre janeiro e setembro, contra nove milhões no mesmo período do ano passado, um aumento em 14% de novos casos da doença.

Um total de 34 pessoas morreram vítimas de malária desde janeiro na província de Tete, no centro de Moçambique, um aumento acima de 100% dos óbitos em comparação a 2024, anunciou fonte oficial.

Segundo o responsável, este ano foram diagnosticados cerca de 680.263 casos da doença, contra os 436 mil casos reportados no ano passado.

"Todos os distritos [da província] tiveram um aumento de casos de malária, com exceção do distrito de Angónia. Neste momento, as crianças são o grupo mais afetado pela malária, mas felizmente nós introduzimos recentemente a vacina contra a doença, que é dada mesmo para as crianças menores de cinco anos", referiu, acrescentado que o medicamento está disponível em todas as unidades sanitárias de Tete.

A 10 de dezembro, o antigo ministro da Saúde moçambicano, Ivo Garrido, criticou a tendência de estagnação dos índices de prevalência e incidência de malária em Moçambique, apontando para falhas na prevenção da doença.

"Estamos a falhar sobretudo na prevenção. Foram apresentados aqui certos mapas com a evolução da prevalência e da incidência da malária ao longo de décadas e o que nós verificamos é que, às vezes, baixa um bocadinho, mas a tendência é praticamente para a estagnação", disse Ivo Garrido, durante o Fórum Anual de Malária em Nampula, no norte de Moçambique.

Segundo o antigo ministro da Saúde (2005-2010), a incidência e prevalência da malária "praticamente não mexem" em Moçambique desde a proclamação da independência, em 1975, apesar dos esforços do país para travar a doença.

O Ministério da Saúde moçambicano também disse que o país registou cerca de 10,3 milhões de casos de malária, entre janeiro e setembro, contra nove milhões no mesmo período do ano passado, um aumento em 14% de novos casos da doença.

Em 2024, pelo menos 358 pessoas morreram vítimas da doença no país africano, que registou mais de 11,5 milhões de casos e cerca de 67 mil internamentos, avançou, em 25 de abril, o Presidente moçambicano, no âmbito do Dia Mundial da Malária, pedindo maior proteção para as crianças.

A vacina contra a malária R21/Matrix-M, a segunda para crianças, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, já está em utilização em Moçambique, seguindo os conselhos do Grupo Consultivo Estratégico de Peritos em Imunização (SAGE) e do Grupo Consultivo de Políticas sobre Malária (MPAG).

